Nejstarší tuzemskou veřejnou botanickou zahradu v Liberci by letos mohlo navštívit přes 80 tisíc lidí. Už nyní jich tam od začátku roku evidují 79 tisíc, řekla její mluvčí Radka Kuchtová. Vyšší návštěvnosti tu dosáhli naposledy v roce 2008, kdy zde uvítali 95 tisíc návštěvníků. V loňském roce si zahradu prohlédlo 76 608 lidí. Do liberecké botanické zahrady lákají v těchto dnech především kvetoucí orchideje.
Koncem roku lákají návštěvníky do botanické zahrady v Liberci hlavně orchideje
před 50 mminutami|Zdroj: ČTK