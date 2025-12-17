Koncem roku lákají návštěvníky do botanické zahrady v Liberci hlavně orchideje


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejstarší tuzemskou veřejnou botanickou zahradu v Liberci by letos mohlo navštívit přes 80 tisíc lidí. Už nyní jich tam od začátku roku evidují 79 tisíc, řekla její mluvčí Radka Kuchtová. Vyšší návštěvnosti tu dosáhli naposledy v roce 2008, kdy zde uvítali 95 tisíc návštěvníků. V loňském roce si zahradu prohlédlo 76 608 lidí. Do liberecké botanické zahrady lákají v těchto dnech především kvetoucí orchideje.

Liberecký kraj

před 50 mminutami

Z bývalé slévárny v centru Liberce vzniklo kulturní centrum Linserka

Na místě bývalé slévárny v centru Liberce vzniklo Kulturní a kreativní centrum Linserka. Budova v posledních letech chátrala a z kdysi známého podniku Christiana Linsera se zachovala pouze třípodlažní secesní stavba. Tu nechala radnice opravit za bezmála 43 milionů korun. V prvním a druhém patře vznikly prostory pro výstavy, přednášky či workshopy, přízemí má sloužit jako kavárna. Linserka je prvním počinem města v rámci projektu rozvoje Papírového náměstí a jeho okolí. Do plného provozu by se měla dostat na začátku února.
15. 12. 2025

PŘEHLEDNĚ: Změny v regionální dopravě s novými jízdními řády

S novými jízdními řády čeká cestující od neděle 14. prosince v krajích řada novinek. Dopravci zpravidla přidávají spoje, upravují návaznost spojení či nasazují modernější vozidla. Některé regiony zdražují či zavádějí nové typy jízdného.
13. 12. 2025

Do Lužických hor se vrátily divoké kočky. Fotopasti ukázaly koťata

Vzácné kočky divoké už zase žijí v Lužických horách. Že se tam úspěšně usadily, prokazují nejen genetické analýzy z odebraných vzorků srsti a trusu, ale také fotopasti Hnutí Duha, které odhalily jejich mláďata.
8. 12. 2025

Novela dopadá na malé školy. Ta v Novém Boru skončí, rodiče protestují

Zastupitelé Nového Boru rozhodli o zrušení Základní školy Generála Svobody v Arnultovicích. Důvodem je nízký počet žáků, který nesplňuje limity stanovené novelou školského zákona. Rodiče proti uzavření sepsali petici. Pod hranicí požadovaných 180 dětí se podle resortu školství nachází přibližně dvě tisícovky obecních škol v obcích s více než jednou školou.
1. 12. 2025

Města ruší připravené novoroční ohňostroje. Ministerstvo mění informace ze dne na den

Města a obce ruší nebo přesouvají plánované novoroční ohňostroje. Od pondělí 1. prosince začínají platit přísnější pravidla pro jejich pořádání. Podle novely zákona o pyrotechnice se rachejtle nebudou smět odpalovat blíž než 250 metrů od zdravotnických zařízení, sociálních služeb a míst, kde se chovají zvířata. Aby se vedení měst v nové legislativě lépe zorientovala, spustili tvůrci zákona interaktivní mapu. Ta ale informace o povolených lokalitách ze dne na den mění. Městům tak vznikají nečekané komplikace. Z obavy ze sankcí proto řada z nich ohňostroje na poslední chvíli ruší.
26. 11. 2025

Sníh opět komplikoval dopravu v Česku

V úterý ráno sníh opět způsoboval problémy s dopravou, zejména ve východních Čechách a na Moravě. Na některých místech Česka hrozila ledovka, ve vyšších polohách i sněhové jazyky. Komplikace ale nebyly tak velké jako v pondělí ráno, kdy mnoho řidičů zaskočil první letošní sníh. Podle meteorologů má sněžit také ve středu.
25. 11. 2025

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevily se komplikace na silnicích a dálnicích. Nehoda kamionu na dálnici D48 zastavila provoz v obou směrech. Na dálnici D1 došlo k několika srážkám vozidel. V Praze byly zrušené nebo omezené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.
24. 11. 2025Aktualizováno24. 11. 2025
