V Liberci končí po deseti měsících omezení na průtahu městem

V Liberci po deseti měsících skončí večer omezení na průtahu, který je nejvytíženější silnicí ve stotisícovém městě. Na silnici I/35 se opravovaly zhruba za čtvrt miliardy korun bez daně dva mosty a Liberecký tunel mezi nimi. Tento úsek byl 1,8 kilometru dlouhý. Doprava byla kvůli opravě od poloviny února svedena vždy na jednu stranu průtahu s dvěma jízdními pruhy. Stejné omezení bude na průtahu i příští rok. V plánu je oprava mostů na vjezdu do Liberce.
Průtahem I/35 se dvěma pruhy v každém směru projede denně podle posledního sčítání kolem padesáti tisíc vozidel. Pro tunel i oba mosty to byl první větší stavební zásah od jejich postavení před 35 lety.
Diagnostické průzkumy ukázaly, že 280 metrů dlouhý tunel s dvěma dvoupruhovými tubusy potřebuje kompletní rekonstrukci. Po sanaci jsou tak stěny i stropy a díky izolaci by do tunelu už neměla zatékat ani voda. Nový je povrch vozovky a přibyly třeba i odlučovače ropných látek.
Kamery a nové osvětlení v tunelu
Statické semafory na vjezdu nahradilo elektronické dopravní značení ovládané na dálku z dispečinku. „V tunelu je osm kamer, které tady také nebyly, a dispečer 24 hodin kontroluje provoz a může hned zasáhnout,“ popsal vedoucí provozního úseku Správy Liberec Ředitelství silnic a dálnic Jakub Hušek.
V tunelu je i nové osvětlení, které se přizpůsobuje venkovním světelným podmínkám. „Takže by se nemělo stát, že vjedete do tunelu a budete oslněn,“ dodal Hušek.
Po opravě jsou i mosty nad Švermovou a nad Košickou ulicí u Babylonu. Rekonstrukce tunelu i obou navazujících mostů stála 246 milionů bez DPH, zakázku získala společnost Eurovia CZ. Ještě ji čekají dokončovací práce v okolí průtahu, hotová není třeba dlažba pod mostem ve Švermově ulici.
Komplikace budou i příští rok
Omezení na průtahu je pro dopravu v Liberci velkou komplikací. Bude tomu i příští rok, kdy chce ŘSD na jaře začít opravu dvou mostů na vjezdu do Liberce, a to jak od Turnova, tak od Chrastavy. Práce budou rozdělené do dvou let, aby byl průtah alespoň částečně průjezdný, doprava bude svedena stejně jako letos vždy na jednu stranu průtahu.
Večer skončí v Liberci ještě jedna uzavírka, která výrazně ovlivňuje dopravu v krajském městě. Jde o Vítěznou ulici, která spojuje Husovu ulici a Štefánikovo náměstí. Kvůli opravě za 71 milionů korun po ní auta nejezdí od začátku září.
Přes zimu bude Vítězná ulice průjezdná v provizorním režimu s dočasným snížením rychlosti do třiceti kilometrů v hodině a bez možnosti parkovat. Práce budou pokračovat po zimě, na silnici přibude vrstva asfaltu. „Počítáme duben květen by se udělala finální poslední vrstva,“ řekl náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj). Podle něj si dokončovací práce vyžádají jen krátkodobou dopravní uzavírku.