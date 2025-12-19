V Liberci končí po deseti měsících omezení na průtahu městem


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

V Liberci po deseti měsících skončí večer omezení na průtahu, který je nejvytíženější silnicí ve stotisícovém městě. Na silnici I/35 se opravovaly zhruba za čtvrt miliardy korun bez daně dva mosty a Liberecký tunel mezi nimi. Tento úsek byl 1,8 kilometru dlouhý. Doprava byla kvůli opravě od poloviny února svedena vždy na jednu stranu průtahu s dvěma jízdními pruhy. Stejné omezení bude na průtahu i příští rok. V plánu je oprava mostů na vjezdu do Liberce.

Průtahem I/35 se dvěma pruhy v každém směru projede denně podle posledního sčítání kolem padesáti tisíc vozidel. Pro tunel i oba mosty to byl první větší stavební zásah od jejich postavení před 35 lety.

Diagnostické průzkumy ukázaly, že 280 metrů dlouhý tunel s dvěma dvoupruhovými tubusy potřebuje kompletní rekonstrukci. Po sanaci jsou tak stěny i stropy a díky izolaci by do tunelu už neměla zatékat ani voda. Nový je povrch vozovky a přibyly třeba i odlučovače ropných látek.

Dopravní komplikace v Liberci pokračují, po tunelu se uzavřou i dva mosty
Oprava tunelu v Liberci

Kamery a nové osvětlení v tunelu

Statické semafory na vjezdu nahradilo elektronické dopravní značení ovládané na dálku z dispečinku. „V tunelu je osm kamer, které tady také nebyly, a dispečer 24 hodin kontroluje provoz a může hned zasáhnout,“ popsal vedoucí provozního úseku Správy Liberec Ředitelství silnic a dálnic Jakub Hušek.

V tunelu je i nové osvětlení, které se přizpůsobuje venkovním světelným podmínkám. „Takže by se nemělo stát, že vjedete do tunelu a budete oslněn,“ dodal Hušek.

Po opravě jsou i mosty nad Švermovou a nad Košickou ulicí u Babylonu. Rekonstrukce tunelu i obou navazujících mostů stála 246 milionů bez DPH, zakázku získala společnost Eurovia CZ. Ještě ji čekají dokončovací práce v okolí průtahu, hotová není třeba dlažba pod mostem ve Švermově ulici.

Komplikace budou i příští rok

Omezení na průtahu je pro dopravu v Liberci velkou komplikací. Bude tomu i příští rok, kdy chce ŘSD na jaře začít opravu dvou mostů na vjezdu do Liberce, a to jak od Turnova, tak od Chrastavy. Práce budou rozdělené do dvou let, aby byl průtah alespoň částečně průjezdný, doprava bude svedena stejně jako letos vždy na jednu stranu průtahu.

Večer skončí v Liberci ještě jedna uzavírka, která výrazně ovlivňuje dopravu v krajském městě. Jde o Vítěznou ulici, která spojuje Husovu ulici a Štefánikovo náměstí. Kvůli opravě za 71 milionů korun po ní auta nejezdí od začátku září.

Přes zimu bude Vítězná ulice průjezdná v provizorním režimu s dočasným snížením rychlosti do třiceti kilometrů v hodině a bez možnosti parkovat. Práce budou pokračovat po zimě, na silnici přibude vrstva asfaltu. „Počítáme duben květen by se udělala finální poslední vrstva,“ řekl náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj). Podle něj si dokončovací práce vyžádají jen krátkodobou dopravní uzavírku.

Výběr redakce

Těžbě lithia na Cínovci nestojí nic v cestě, uvádí studie

Těžbě lithia na Cínovci nestojí nic v cestě, uvádí studie

před 2 mminutami
Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

03:10Aktualizovánopřed 16 mminutami
Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

11:01Aktualizovánopřed 22 mminutami
V Oděské oblasti jsou po ruském útoku desetitisíce lidí bez elektřiny

V Oděské oblasti jsou po ruském útoku desetitisíce lidí bez elektřiny

před 51 mminutami
D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

12:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Otevírá se nový úsek D55 u Olomouce, má ulevit souběžné silnici

Otevírá se nový úsek D55 u Olomouce, má ulevit souběžné silnici

před 1 hhodinou
Stávka v Louvre je u konce, muzeum se zcela otevřelo návštěvníkům

Stávka v Louvre je u konce, muzeum se zcela otevřelo návštěvníkům

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Liberecký kraj

V Liberci končí po deseti měsících omezení na průtahu městem

V Liberci po deseti měsících skončí večer omezení na průtahu, který je nejvytíženější silnicí ve stotisícovém městě. Na silnici I/35 se opravovaly zhruba za čtvrt miliardy korun bez daně dva mosty a Liberecký tunel mezi nimi. Tento úsek byl 1,8 kilometru dlouhý. Doprava byla kvůli opravě od poloviny února svedena vždy na jednu stranu průtahu s dvěma jízdními pruhy. Stejné omezení bude na průtahu i příští rok. V plánu je oprava mostů na vjezdu do Liberce.
před 51 mminutami

Koncem roku lákají návštěvníky do botanické zahrady v Liberci hlavně orchideje

Nejstarší tuzemskou veřejnou botanickou zahradu v Liberci by letos mohlo navštívit přes 80 tisíc lidí. Už nyní jich tam od začátku roku evidují 79 tisíc, řekla její mluvčí Radka Kuchtová. Vyšší návštěvnosti tu dosáhli naposledy v roce 2008, kdy zde uvítali 95 tisíc návštěvníků. V loňském roce si zahradu prohlédlo 76 608 lidí. Do liberecké botanické zahrady lákají v těchto dnech především kvetoucí orchideje.
17. 12. 2025

Z bývalé slévárny v centru Liberce vzniklo kulturní centrum Linserka

Na místě bývalé slévárny v centru Liberce vzniklo Kulturní a kreativní centrum Linserka. Budova v posledních letech chátrala a z kdysi známého podniku Christiana Linsera se zachovala pouze třípodlažní secesní stavba. Tu nechala radnice opravit za bezmála 43 milionů korun. V prvním a druhém patře vznikly prostory pro výstavy, přednášky či workshopy, přízemí má sloužit jako kavárna. Linserka je prvním počinem města v rámci projektu rozvoje Papírového náměstí a jeho okolí. Do plného provozu by se měla dostat na začátku února.
15. 12. 2025

PŘEHLEDNĚ: Změny v regionální dopravě s novými jízdními řády

S novými jízdními řády čeká cestující od neděle 14. prosince v krajích řada novinek. Dopravci zpravidla přidávají spoje, upravují návaznost spojení či nasazují modernější vozidla. Některé regiony zdražují či zavádějí nové typy jízdného.
13. 12. 2025

Do Lužických hor se vrátily divoké kočky. Fotopasti ukázaly koťata

Vzácné kočky divoké už zase žijí v Lužických horách. Že se tam úspěšně usadily, prokazují nejen genetické analýzy z odebraných vzorků srsti a trusu, ale také fotopasti Hnutí Duha, které odhalily jejich mláďata.
8. 12. 2025

Novela dopadá na malé školy. Ta v Novém Boru skončí, rodiče protestují

Zastupitelé Nového Boru rozhodli o zrušení Základní školy Generála Svobody v Arnultovicích. Důvodem je nízký počet žáků, který nesplňuje limity stanovené novelou školského zákona. Rodiče proti uzavření sepsali petici. Pod hranicí požadovaných 180 dětí se podle resortu školství nachází přibližně dvě tisícovky obecních škol v obcích s více než jednou školou.
1. 12. 2025

Města ruší připravené novoroční ohňostroje. Ministerstvo mění informace ze dne na den

Města a obce ruší nebo přesouvají plánované novoroční ohňostroje. Od pondělí 1. prosince začínají platit přísnější pravidla pro jejich pořádání. Podle novely zákona o pyrotechnice se rachejtle nebudou smět odpalovat blíž než 250 metrů od zdravotnických zařízení, sociálních služeb a míst, kde se chovají zvířata. Aby se vedení měst v nové legislativě lépe zorientovala, spustili tvůrci zákona interaktivní mapu. Ta ale informace o povolených lokalitách ze dne na den mění. Městům tak vznikají nečekané komplikace. Z obavy ze sankcí proto řada z nich ohňostroje na poslední chvíli ruší.
26. 11. 2025

Sníh opět komplikoval dopravu v Česku

V úterý ráno sníh opět způsoboval problémy s dopravou, zejména ve východních Čechách a na Moravě. Na některých místech Česka hrozila ledovka, ve vyšších polohách i sněhové jazyky. Komplikace ale nebyly tak velké jako v pondělí ráno, kdy mnoho řidičů zaskočil první letošní sníh. Podle meteorologů má sněžit také ve středu.
25. 11. 2025
Načítání...