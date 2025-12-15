Z bývalé slévárny v centru Liberce vzniklo kulturní centrum Linserka

3 minuty
Na místě bývalé slévárny v centru Liberce vzniklo Kulturní a kreativní centrum Linserka. Budova v posledních letech chátrala a z kdysi známého podniku Christiana Linsera se zachovala pouze třípodlažní secesní stavba. Tu nechala radnice opravit za bezmála 43 milionů korun. V prvním a druhém patře vznikly prostory pro výstavy, přednášky či workshopy, přízemí má sloužit jako kavárna. Linserka je prvním počinem města v rámci projektu rozvoje Papírového náměstí a jeho okolí. Do plného provozu by se měla dostat na začátku února.