Řada seniorů čelí špatnému zacházení i týrání. Často ale nepromluví

Špatné zacházení, podrývání důstojnosti, týrání, ale třeba i takzvané lékové násilí zažívá až čtyřicet procent lidí nad šedesát let. Naprostá většina o potížích s nikým nemluví. Stále nová data získávají odborníci z Centra pro výzkum stárnutí při Katedře sociologie Masarykovy univerzity. Podle nich patnáct procent obětí zůstává závislých na pomoci těch, kteří jim ubližují. Sociologové říkají, že pro ohroženou skupinu seniorů chybí záchytná síť. To potvrzují samy oběti i jejich blízcí.

Od té doby se i podle dokumentů obracejí na policii a lékaře. K tomu 76letý senior prodělal mrtvici a o potížích se bojí mluvit. Přesto vyhledal pomoc v Bílém kruhu bezpečí, jeho šetření ho v názoru utvrdilo. „Bylo to na doporučení právníka. Pro mě je důležité to, že tam potvrdili i moje předtuchy a obavy, že můj otec je týraná osoba – fyzicky, psychicky i finančně,“ dodal Karel. Opakovaně se obrátil i na městský úřad, aby otci našel byt, ale zatím bez úspěchu.

Navíc škála pachatelů bývá širší. Od partnerů, dětí, vnoučat, sousedů až po zaměstnance v sociálních službách. „Velice těžce se o tom obětem mluví. Ať už z těch důvodů, že mají pocit, že si za to mohou samy. Nebo jim to často přijde i banální, že jim někdo něco sebere, rozbije. Nerozeznávají, že to už je za hranou,“ uvedla Vidovičová.

Násilí na seniorech se mnohdy odehrává v blízkých vztazích, necelá třetina lidí do 84 let má jednu i více zkušeností. S vyšším věkem zanedbávání nebo zneužívání ještě narůstá.

Zákon jednotně vymezuje domácí násilí

Násilné chování dopadá podle výzkumu také na kvalitu života obětí. Až polovina cítí pocit bezmoci i napětí. Zhruba třetina se potýká se strachem, nespavostí, depresemi a celkově se jejich zdravotní stav zhoršuje. I přesto většina takovýchto případů zůstává neohlášena. Pomoci by měl obětem zákon, který zavádí jednotnou definici domácího násilí – sem spadá jak psychické, tak fyzické i ekonomické. Nově prodlužuje dobu vykázání násilníka na čtrnáct dní.

Domácí násilí postihuje každého pátého člověka. Ochota pomoci obětem roste, deklaruje ji zhruba 60 procent dotázaných. Přes 70 procent obětí ale zároveň uvedlo, že jim nikdo nepomohl. Právě na toto cílí nová kampaň Podej ruku, kterou tento týden spustila organizace Pod svícnem.

„Panují mýty, že si za to oběť může sama, to si myslí více než 70 procent lidí. Často se setkáváme s tím, že okolí si myslí, že oběť pomoci nechce,“ doplnila spoluzakladatelka organizace Pod svícnem Michaela Studená.

Jak rozpoznat domácí násilí nebo na něj reagovat, lze najít nově na webových stránkách. Důležité je podle odborníků zůstat obětem nablízku. „Protože často to zvenku vidíme zcela jasně, ale ten, kdo je v té situaci, to tak nevnímá. Být připraven na to, že když řeknu kamarádce: to není správně – být připraven na odmítnutí ve smyslu hele, starej se o sebe,“ radí ředitelka organizace Acorus Jaroslava Chaloupková. Organizace radí blízkým i na nonstop lince.