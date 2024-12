Přibylo nahlášených případů domácího násilí a znásilnění

Případů domácího násilí a znásilnění je podle statistik nejvíc za posledních deset let. Policisté také častěji vykazují agresory z domu. Zčásti je to i proto, že oběti více hledají pomoc. Podle odborných studií domácí násilí zažilo až třicet procent žen a deset procent mužů.

Monika Růt zažila domácí násilí jako dítě. I proto se brzy vdala. Jenže situace se opakovala. „(Bylo tam) ponižování, dehonestování. Když jsem kamkoliv šla, měla jsem GPS v mobilu, musela jsem odsouhlasit, kde jsem. Začal kontrolovat, jestli jsem utřela dobře prach, a začal mi pak nadávat, že jsem špína,“ popisuje. Dokládají to soudní posudky. Situace se vyhrotila po narození dcery. Jenže žena neměla peníze a ani kam jít.

„Bylo to bagatelizované. Přišlo mi, že já jsem ta špatná,“ říká Růt. Trvalo další dva roky, než s dcerou odešla. Pomohli jí mimo jiné v intervenčním centru. „S dcerou jsme odjely do azylového domu. Já jsem nevěděla kam, protože to byl utajený azylový dům,“ dodává bývalá oběť domácího násilí.

Sexuální násilí podle oborných studií někdy zažilo až třicet procent žen a deset procent mužů. Navíc organizace v praxi zaznamenávají závažnější formy. „Téměř sedmdesát procent z žen, které se na nás takto obrátily, bylo partnerem škrceno. A to i opakovaně. Výhrůžky zabitím nebo zabitím dětí zažilo 67 procent a 44 procent bylo ohrožováno zbraní,“ uvádí psycholožka a vedoucí centra ROSA Branislava Marvánová Vargová.