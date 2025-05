Zájem o dálniční známky vzrostl

Řidiči mají vyšší zájem o dálniční známky. Do konce dubna si je pořídilo zhruba o sto tisíc šoférů více než za stejné období loni. To přitom kupovali kupony ve velkém kvůli blížícímu se výraznému zdražení. Znovu si přitom připlatili řidiči i letos. Populární jsou i jednodenní známky. Za chybějící elektronické viněty celníci za první čtyři měsíce při kontrolách uložili na místě pokuty bezmála za čtrnáct milionů.

„Velice nás překvapil zájem o jednodenní známku, kterou jsme zavedli v březnu loňského roku. Každý rok zaznamenáváme nárůst přibližně o milion kusů známek. Takže v tom prvním roce 2021 jsme prodali šest milionů kusů a loni už to bylo devět,“ uvedl Jan Paroubek, který je pověřený řízením Centra dopravních informačních systémů.

Ministerstvo dopravy taky pravidelně varuje před podvodnými weby, které dálniční známky nabízejí. „Je důležité zaměřit se na to, že kupujeme opravdu na oficiálním e-shopu edalnice.cz nebo také edalnice.gov.cz,“ dodal Paroubek.

Kontroly vedle celníků provádějí i policisté. Řidiče musí vždy zastavit. Změnu systému, kdy by porušení hlídaly jen kamery a šoférům chodily pokuty poštou, ministerstvo zavést neplánuje. „Policie ČR dlouhodobě ukazuje pod čtyři procenta porušení této povinnosti. V takovém případě by se mohlo stát, že ve výsledku zavádění toho systému by bylo nákladnější než reálný výtěžek,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).