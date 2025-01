Stát má rekordní výnos z dálničních známek

S novým rokem nejvíc podražil roční kupon. Vyjde na 2 440 korun, tedy o 140 víc než dosud. Ceny těch dalších stouply proti loňsku o deset až třicet korun. Bez poplatku mohou po dálnicích dál jezdit elektrická nebo vodíková auta.

Od předchozího zdražení uběhlo jen deset měsíců. Tehdy se taxy měnily po dvanácti letech podle evropské směrnice Euroviněta a rostly pouze u roční známky. Zato ale rovnou o osm stovek. V dalších letech se ceny mají zvedat pozvolna. Velká byla poptávka po loňské novince. Jednodenních vinět se prodalo v průměru přes pět tisíc za den.

„Byla chyba, když ministr (Martin) Kupka skokově zdražil dálniční známku z 1500 na 2300 korun. Valorizace je přirozená věc v rámci kuponu, ale mělo se to valorizovat od částky 1500 korun,“ myslí si místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

„Všechny finanční prostředky, které vybereme na prodeji dálničních kupónů, směřují výhradně do dálnic, tedy zároveň do investic, do nových kilometrů dálnic a do údržby,“ oponuje ministr dopravy Kupka (ODS).