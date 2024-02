Dálniční známku se nyní vyplatí koupit i řidičům, kteří ji mají platnou až do léta. Aktualizovaný ceník přináší i novinky

V pátek 1. března se mění ceny elektronických dálničních známek. Ta roční bude od března za 2300 místo současných patnácti set. Měsíční a desetidenní naopak zlevní. Pořídit ještě do konce tohoto měsíce roční kupon se vyplatí i těm, kterým stávající viněta platí až do léta.

Když si lidé stihnou koupit dálniční známku do konce měsíce, může být u ročního kuponu úspora značná. A to i v případě, že stávající známka končí například na konci dubna. Platnost začátku známky se dá totiž odložit o 30 dní. Oba kupony by se pak sice ještě překrývaly, ale i tak úspora dosahuje skoro šesti set korun. Do konce měsíce se tak vyplatí koupit roční kupon i těm, kterým ten stávající vyprší až v létě.