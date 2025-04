Pobytové letní tábory hlásí poslední volná místa, příměstské jsou už ve většině měst zcela zaplněné. České televizi to potvrdila Česká rada dětí a mládeže a osm organizací pořádajících tábory. Podle nich mají rodiče největší zájem o klasické pobytové a příměstské tábory se všeobecným zaměřením, stoupá ale i poptávka po těch u moře. Ceny se za poslední rok zvedly o deset procent.

Děti kromě klasických táborů se všeobecným zaměřením sahají i po těch adrenalinových – jezdí za dobrodružstvím do zahraničí nebo navštěvují zoologické zahrady. „Populární jsou tábory jako ZOOrallye, kde se každý den jede do jiné ZOO a děti nahlédnou do zákulisí péče o zvířata. Populární jsou také putovní v zahraničí,“ vysvětluje Hana Korčáková, ředitelka Domu dětí a mládeže Českých Budějovic.

„Tábory u moře jsou dlouhodobě na vzestupu a cokoli, co trochu voní adrenalinem, děti láká. Trend je jasný – moře, adrenalin, zážitek,“ vysvětluje Miroslav Topinka, předseda Asociace dětské rekreace.

Navýšení cen

Ceny letních táborů se u oslovených organizací meziročně zvýšily. „Většina organizací, které sdružuje Česká rada dětí a mládeže, zdražuje o deset procent,“ poznamenal Sedláček.

Zdražení táborů zaznamenal i Dům dětí a mládeže Větrník v Liberci. „Oproti loňskému roku došlo opět ke zdražení, a to výrazněji u táborů, které se konají v nájemních prostorech. Rovněž se do ceny promítlo i opětovné zdražení stravy a vstupů,“ sdělila ředitelka Marta Kultová.

Tábory SVČ Lužánky podle mluvčí Kristýny Bejčkové prodražily o deset procent. „Důvody jsou u příměstských táborů například dražší obědy, externí prostory, vstupy do organizací, které navštěvují lektoři s dětmi, a také náklady na externisty, které nejsou pokryté z veřejných zdrojů. U pobytových táborů je to dražší doprava, také strava a další externí náklady spojené s pořádáním tábora,“ doplňuje Bejčková.