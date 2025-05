Na vyšetřování blackoutu ve Španělsku se podílejí i Češi

Na vyšetřování nedávného rozsáhlého blackoutu ve Španělsku se podílejí i čeští odborníci. V Otázkách Václava Moravce to řekl předseda představenstva společnosti ČEPS Martin Durčák. Odhadl, že výsledky by expertní komise mohla mít zhruba za půl roku. K výpadku dodávek elektřiny na Pyrenejském poloostrově došlo na konci dubna, paralyzoval většinu pevninského Španělska a Portugalska i části jihozápadní Francie.

„Čekáme na výsledky expertní komise, která byla povolána, jsou tam i naši zástupci. Bude to chviličku trvat, než se dobereme k nějakému výsledku,“ sdělil Durčák.

Podle předsedy představenstva ČEPS je to otázka řádu měsíců, než odborníci zjistí, proč bylo Španělsko bez proudu. „Komise bude zkoumat nejenom důvody blackoutu, ale i reakci. Je to poučení pro nás všechny, abychom věděli, jakým způsobem se dá reagovat, jak se dá síť obnovovat, jakou roli hrály nebo nehrály ty které zdroje. Bude to komplexní zpráva,“ upřesnil Durčák.

Při posledních velkých výpadcích se podle něj na výsledky vyšetřování čekalo až šest měsíců. „V tuto chvíli vůbec nekomentujeme, co by mohlo být příčinou,“ dodal.