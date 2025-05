Mateřství je hra života, míní zpěvačka Vytisková

Vytisková i Bendová dostávají od svých potomků ke Dni matek květiny pravidelně. Chartistka zavzpomínala i na doby, kdy byl prosazovaným svátkem Mezinárodní den žen. „Připadalo mi to trochu nespravedlivé, že to byl svátek všech žen, které pracovaly, něco vyráběly. Já si myslím, že to podstatnější je, že mají děti a rodinu,“ přiblížila svůj úhel pohledu.

Vytiskovou prý mateřství proměnilo. „Je to rozhodně i inspirativní, dřív jsem nepsala zdaleka tolik písniček jako teď, co mám děti. A ony mi dávají zpětnou vazbu, která je hodně důležitá pro to, abych se vyvíjela nějakým způsobem a vedla život možná jiným směrem, než kdybych je neměla,“ vysvětlila zpěvačka.

Výchova dětí v minulém režimu

Bendová nedávala děti do jeslí ani školky, byla s nimi doma. Nenaučila se ale prý nikdy dobře vařit, proto toto obstarával manžel, který to dle ní naučil i děti. „Ale ve chvíli, kdy ho pak kvůli práci ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných na čtyři roky zavřeli, jsem se dostala do situace, že jsem měla pět dětí a neuměla vůbec vařit. Takže to bylo složité, navíc jsem celou dobu byla zaměstnaná. Ale měla jsem takovou práci, kterou jsem částečně mohla dělat doma,“ popsala Bendová.

Režim její rodině ale ztrpčoval život. „Osm let jsme neměli telefon nebo jsme měli deset domovních prohlídek, které přicházely třeba v pět ráno,“ zavzpomínala. Děti to ale naštěstí podle ní braly jako dobrodružství.