Skončila obnova šikmého kostela v Karviné. Září původními barvami

Skončila obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech, známého jako šikmý kostel. Památku nyní zdobí původní historické barvy – šedá, bílá a červená. Památkáři se inspirovali dochovanými fotografiemi poslední „přeživší“ stavby původní Karviné. Práce vyšly na sedm milionů korun, z toho 5,9 milionu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná-Doly především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky.
Stavební firma z kostela svatého Petra z Alkantary začátkem dubna odstranila eternitovou krytinu z 90. let, která už překročila svou životnost. Nahradily ji pálené střešní tašky typu bobrovka. Střechu jich pokrývá více než dvacet tisíc. „S Národním památkovým ústavem jsme zjišťovali podobu původního vzhledu kostela. Začali jsme pátrat v archivech, kde jsme našli fotografie,“ přiblížil technik farnosti Tomáš Hejda.
Nejnáročnější práce čekaly pokrývače na střeše půlkulaté apsidy. „Bylo použito 4500 tašek bobrovek a každá se musela řezat z každé strany, takže devět tisíc řezů,“ popsal Hejda.
„Kromě nové střešní krytiny jsme obnovili také fasádu kostela, která kvůli nachýlení trpí,“ řekl vedoucí stavebního odboru Biskupství ostravsko-opavského Václav Kotásek.
Věž bývala daleko vyšší
Namísto jednolité bílé plochy má teď kostel fasádu se symetrickými bílými a šedými plochami přesně tak, jak to bylo dřív. Zvláštní péči potřebovala především severní strana. „Kvůli náklonu dešťové srážky padaly do soklové části. Vznikaly praskliny a plíseň,“ poznamenal Hejda.
Jediné, čím se kostel liší od historického vzhledu, je věž. Původní byla totiž daleko vyšší. „Z důvodu toho náklonu v šedesátých letech musela být snížená. Nemůžeme mít původní vzhled věže, protože kostel je nakloněný o tolik stupňů, že by spadla,“ vysvětlil technik farnosti.
Bohoslužby i během oprav
Stavba se v minulosti vlivem těžby uhlí nejen nahnula o sedm stupňů, ale také propadla o zhruba 37 metrů. Je poslední připomínkou původní staré Karviné.
Svatostánek zůstal celou dobu oprav přístupný a pokračovaly v něm pravidelné bohoslužby. Podle spolku Stará Karviná chrám loni navštívilo přes šestnáct tisíc lidí. Díky tomu patří k nejnavštěvovanějším kostelům zapojeným do projektu Otevřené chrámy. V době letních prázdnin se od pátku do neděle konají komentované prohlídky. Sezona potrvá do konce října.
Poprvé po rekonstrukci se bude v kostele konat mše svatá v neděli na svátek Cyrila a Metoděje. V srpnu potom kostel oslaví 290 let své existence.
Šikmý kostel v románu
Barokní kostel svatého Petra z Alkantary byl postaven v roce 1736 na místě staršího dřevěného kostela svatého Martina, doloženého již v roce 1447. Šikmý kostel je jedním z posledních dochovaných svědků původní Karviné, která zanikla v důsledku těžby uhlí.
V 90. letech minulého století prošel kostel rozsáhlým statickým zajištěním, při němž byl zpevněn železobetonovým prstencem. V posledních letech jeho popularitu výrazně zvýšila románová trilogie Šikmý kostel spisovatelky Karin Lednické.