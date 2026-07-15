Připravte se na rozmary počasí, vyzývají organizátoři návštěvníky Colours


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

V ostravských Dolních Vítkovicích začal mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava. Brány areálu se návštěvníkům otevřely v poledne. Během čtyř dnů festival nabídne vystoupení 110 interpretů. Přípravy mírně zkomplikoval déšť a proměnlivé počasí má podle předpovědi pokračovat po celou dobu festivalu. Organizátoři proto vyzývají návštěvníky, aby se připravili na jeho rozmary.

Hudební program otevřel v 16 hodin zpěvák Ondřej Ruml. Slavnostní zahájení se uskuteční až před večerním vystoupením skupiny Mirai. „Nejdříve začne na hlavní scéně irská kapela Mary Wallopers a právě před vystoupením české kapely bude následovat slavnostní přivítání všech návštěvníků Colours of Ostrava,“ řekl mluvčí festivalu Ondřej Bambas.

Večer vystoupí americké hudební duo Twenty One Pilots. „Očekáváme, že fanoušci budou mířit zejména na vystoupení Twenty One Pilots. O koncert tohoto amerického dua je velký zájem,“ poznamenal Bambas.

Twenty One Pilots se na Colours of Ostrava představí už podruhé. „Jejich vystoupení jsme zažili před čtyřmi lety a tentokrát bude trochu jiné. Budou tam pyrotechnické efekty, konfety i akrobatické prvky, jak jsou fanoušci této kapely zvyklí,“ dodal mluvčí. Dvojice vystoupí na hlavní scéně od 22:30 do půlnoci a uzavře středeční festivalový program.

Do areálu s pláštěnkou a lahví vody

Návštěvníci by měli pamatovat především na to, že do areálu je zakázáno vnášet deštníky. Povoleny jsou pouze pláštěnky. „Naše scény bohužel nejsou kryté. V případě nepříznivého počasí proto doporučujeme návštěvníkům, aby se stáhli do zděných budov, kterých je v areálu dostatek. Předpověď zatím vypadá poměrně příznivě, takže doufáme, že kritická situace nenastane,“ uvedl Bambas.

Do areálu je zakázáno vnášet také vlastní jídlo. Výjimku mají lidé se speciální dietou. „Návštěvníci si mohou přinést také lahev na vodu o objemu nejvýše 0,7 litru,“ doplnil mluvčí. V teplém počasí by měli dbát na dostatečný pitný režim.

Colours of Ostrava nabídne 130 koncertů, dopravci posílí spoje
Příprava areálu před zahájením festivalu Colours of Ostrava

V dalších dnech se na festivalu představí také Moby, Lorde, LP, Teddy Swims, britská skupina Skunk Anansie nebo norská zpěvačka Aurora. Hudební program doplní domácí interpreti, mezi nimi například Pokáč, Rozálie nebo Paulie Garand se Štěpánem Urbanem.

Novinkou letošního ročníku je Steel Stage se zónou Steel Town, která navazuje na industriální charakter festivalového areálu. Artefakty, mobiliář i dekorace barů v této části vznikly z oceli.

Divadelní představení a diskuse

Festival letos nabídne také několik divadelních představení. Návštěvníci uvidí Národní sbírku zlozvyků souboru Losers Cirque Company, inscenaci Držím ti miesto Divadla Husa na provázku, představení Baníček, ale, ale, ale ostravského Divadla Petra Bezruče nebo hudebně-divadelní poctu Zuzaně Navarové A pak usnu a vstanu.

Součástí festivalu je také diskusní fórum Meltingpot. Na sedmi scénách se představí více než 150 řečníků, kteří budou debatovat o umělé inteligenci, budoucnosti Evropy, partnerských vztazích, duševním zdraví, vědě či medicíně. Novinkou programu je Curiosity Stage by Akademie věd ČR. Program Meltingpotu je přístupný s běžnou vstupenkou na festival.

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