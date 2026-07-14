Colours of Ostrava nabídne 130 koncertů, dopravci posílí spoje

V Ostravě začne ve středu 23. ročník festivalu Colours of Ostrava. Do areálu Dolních Vítkovic pravidelně míří desítky tisíc lidí. Festival nabídne na 130 koncertů a jeho součástí bude také diskusní fórum, na kterém vystoupí více než 150 řečníků. Organizátoři návštěvníkům doporučují, aby využili hromadnou dopravu. Dopravci posílí vlakové a autobusové spoje i MHD.
„V Ostravě mohou návštěvníci využít Festivalovou jízdenku Dopravního podniku Ostrava, která za 250 korun umožní neomezené cestování spoji MHD po dobu festivalového týdne,“ řekl mluvčí přehlídky Ondřej Bambas. Jízdní řád posílených festivalových spojů je dostupný na webových stránkách akce.
K dopravě do areálu lze využít také sdílená kola, která nabídnou patnáctiminutovou jízdu zdarma. „Na pátek je připravena společná cyklojízda Party Ride s hudebním doprovodem,“ dodal Bambas.
Každý den po skončení festivalového programu budou posíleny noční vlakové spoje z nádraží Ostrava-střed do Opavy, Štramberka, Návsí a Frýdlantu nad Ostravicí. Zajištěna bude také autobusová doprava do okolních měst včetně Havířova, Karviné, Orlové, Frýdku-Místku a Ostravy-Poruby. Organizátoři připravili rovněž bezbariérovou přepravu pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
Parkoviště jsou vyprodaná
Návštěvníkům organizátoři doporučují, aby do Ostravy nejezdili autem. „Oficiální festivalová parkoviště jsou už vyprodaná. U hlavního vstupu do areálu bude k dispozici pouze oficiální taxislužba,“ uvedl mluvčí.
Většina zahraničních interpretů podle organizátorů cestuje mezi evropskými městy zájezdovými autobusy. „V letošním roce přijíždí naprostá většina velkých kapel tour busy. Pro početné týmy je tento způsob cestování ekologičtější a ekonomičtější,“ uvedla šéfka bookingu a komunikace s umělci Pavla Slívová. V zázemí festivalu podle ní během čtyř dnů zaparkuje více než 25 autobusů.
Zahraniční návštěvníci mohou do regionu přicestovat také přes Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které nabízí pravidelné spojení například s Varšavou, Londýnem, Málagou nebo Gironou.
Na chodu festivalu se podílí pět tisíc lidí
Na chodu festivalu se během čtyř dnů podílí přibližně pět tisíc lidí. „Je to velké mraveniště. Město, které nikdy nespí,“ podotkl umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
Hodinu před otevřením areálu musí být podle něj všechno na svém místě. Scény jsou připravené a část zvukových zkoušek je hotová už dopoledne.
Festival však přináší řadu situací, které je nutné řešit operativně. „Je vlastně naprosto nepředvídatelné, jak se dané ráno bude vyvíjet. Často se objeví nečekané komplikace a krize,“ vysvětlil Košťálek.
Největší zkouškou pro organizátory byl podle něj loňský třetí festivalový den. „Celosvětový výpadek softwaru na letištích zastavil leteckou dopravu a zkomplikoval přílet některých účinkujících. Nakonec však díky perfektní komunikaci a práci celého týmu odehráli svůj koncert všichni interpreti,“ uvedl.
Přijedou desetitisíce návštěvníků
Festival se v ostravských Dolních Vítkovicích uskuteční od 15. do 19. července. Organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Na programu je přibližně 130 koncertů. Vystoupí například americká kapela Twenty One Pilots, Moby, Lorde, LP, Teddy Swims, britská skupina Skunk Anansie nebo norská zpěvačka Aurora.
Součástí festivalu bude také diskusní fórum Meltingpot. Na sedmi scénách se představí více než 150 řečníků, kteří budou debatovat o umělé inteligenci, budoucnosti Evropy, partnerských vztazích, duševním zdraví, vědě nebo medicíně.
Muzeum v odlévací hale vysokých pecí
Návštěvníci Colours of Ostrava budou moci letos také poprvé navštívit odlévací halu vysokých pecí číslo 4 a 6 v areálu Dolních Vítkovic, a to ještě před jejich plánovanou rekonstrukcí. Od 16. do 18. července se v prostorách, které se mají proměnit v nové industriální muzeum MUSEum+, uskuteční komentované prohlídky.
„Vysoké pece jsou symbolem příběhu celého regionu a jsme rádi, že je ještě před zahájením rekonstrukce můžeme veřejnosti představit v jejich autentické podobě. Budoucí MUSEum+ nebude pouze připomínat průmyslovou minulost regionu, ale otevře také debatu o jeho budoucnosti a roli technologií a průmyslu ve společnosti,“ popsal ředitel MUSEa+ Pavel Lazar. Muzeum se na festivalu představí také v diskusním programu Meltingpot.