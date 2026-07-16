ÚS odmítl stížnost politika PRO, který nechal zapálit auto náměstka primátora

Bývalý předseda karlovarské krajské organizace hnutí Trikolóra a současný manažer strany PRO Matěj Drbohlav neuspěl s ústavní stížností, informovala ČT mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi. Podle pravomocného rozsudku v roce 2018 navedl Petra Jaburka k zapálení auta manželky náměstka chomutovského primátora Davida Dindy z regionálního hnutí Nový Sever. Soudy nižších instancí Matěje Drbohlava za poškození cizí věci potrestaly čtyřměsíčním trestem s roční podmínkou a pokutou 50 tisíc korun. Rozhodnutí potvrdil i Nejvyšší soud.
„Ústavní soud posoudil obsah ústavní stížnosti a dospěl k závěru, že návrh je zjevně neopodstatněný,“ píše se v usnesení Ústavního soudu, které má ČT k dispozici.
„Těžiště stěžovatelových námitek tvoří tvrzení o neústavním užití záznamů telefonních hovorů jeho spoluobžalovaného,“ uvádí se dále v usnesení. Soudy se totiž při dokazování Drbohlavovy viny opřely o záznamy telefonátů, které vedl Petr Jaburek z vazební věznice se svou manželkou. Politik namítal, že Vězeňská služba pořizovala záznamy neoprávněně, a proto je nelze použít jako důkaz v trestním řízení.
Ústavní soud Drbohlavovu argumentaci odmítl s tím, že k monitoringu hovorů osob ve vazbě má vězeňská služba zvláštní zákonnou licenci. „Lze-li legitimně pořizovat záznamy telefonátů, neshledává Ústavní soud žádný důvod, aby takové záznamy nemohly být použity jako důkaz v trestním řízení,“ stojí v usnesení Ústavního soudu.
Stíhání druhého obžalovaného Petra Jaburka soudkyně okresního soudu v Chomutově v roce 2023 zastavila. Důvodem byly další tresty, kvůli kterým byl ve vězení a kvůli nimž měl ještě jít před soud.
Auto shořelo v místě Dindova trvalého bydliště 25. září 2018, tedy nedlouho před komunálními volbami. Policie Jaburka dopadla přibližně o tři týdny později a obvinila ho. Na vozidle a jeho vybavení vznikla škoda asi 360 tisíc korun. Soudy dospěly k závěru, že Drbohlav Jaburka k činu navedl a osobně mu ukázal i místo Dindova bydliště.