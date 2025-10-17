Jihovýchodní obchvat Jihlavy je hotový. Důležitý bude i pro Dukovany

Kraj zprovoznil druhou část jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Vybudování 3,5 kilometru dlouhé silnice druhé třídy stálo skoro 300 milionů korun bez DPH. Protože je v trase pro přepravu těžkých dílů pro nové bloky Dukovan, dává na ni peníze stát. Celý jihovýchodní obchvat krajského města je tak dlouhý šest kilometrů, propojil výpadové silnice na Znojmo, Třebíč a na Žďársko, kudy se jezdí i k dálnici D1. Po první části obchvatu jezdí auta od loňského podzimu.
„Věřím, že se Jihlavě uleví, protože podle předpokladu se dá očekávat, že zhruba pět až sedm tisíc vozidel projede tímto obchvatem a nebude zatěžovat město,“ řekl hejtman Martin Kukla (ANO). Obchvat bude důležitý i při chystané opravě mostu ve Znojemské ulici s hustou dopravou.
V trase nové části obchvatu jsou dva mosty, a také podjezd pro pěší a cyklisty na cestě do městské části Kosov. „Jsem za to rád, že jsme se s krajem domluvili,“ uvedl jihlavský primátor Petr Ryška (ODS). Očekává, že obchvat pomůže při uzavírkách ve městě a odvede z centra část aut, především z Hradební a Brněnské ulice. „Protože už jsme se dostali na čísla kolem třiceti tisíc aut na Hradební denně,“ řekl.
Jihovýchodní obchvat Jihlavy začal kraj stavět v prosinci 2022. Loni dokončený první úsek měřící 2,5 kilometru propojil výpadové trasy na Znojmo a Třebíč. Tam bylo potřeba postavit šest mostů. Na akci za 607 milionů korun (s DPH) dostal kraj dotaci z evropského programu IROP.
Na druhou část obchvatu budovanou od loňského podzimu dá kraji peníze Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).
Původně chtěl kraj postavit najednou celý jihovýchodní obchvat Jihlavy. Dodavatele vybralo minulé vedení Vysočiny v září 2020. Kvůli průtahům ve výběrovém řízení kraj později stavbu rozdělil na dvě části, i kvůli tomu aby neztratil nárok na slíbenou evropskou dotaci.
V kraji vznikají další obchvaty
Kvůli stavbě dvou bloků Jaderné elektrárny Dukovany buduje kraj obchvaty i jinde. Placené jsou z peněz od státu, z evropských fondů i z krajského rozpočtu. Už 24. října zahájí Kraj Vysočina stavbu obchvatu Zašovic na silnici II/405 z Jihlavy na Třebíč, od září 2024 se staví obchvat Brtnice a kraj finišuje s přípravou stavby obchvatu Velkého Meziříčí. Všechny tyto stavby přitom souvisí s dostavbou Jaderné elektrárny Dukovany. Otevření hotového obchvatu Rytířska na silnici II/353 se chystá na 31. října 2025.
Na silnicích první třídy v Kraji Vysočina ŘSD kvůli přepravě těžkých a velkých dílů pro nové dukovanské bloky přestavuje také například most na silnici 38 u Habrů na Havlíčkobrodsku. Nová konstrukce unese zvažované zatížení zhruba 750 tun. V trase přepravy nadrozměrných komponent už vyhovují menší mosty u obcí Kámen a Skuhrov na Havlíčkobrodsku i přestavěná křižovatka u exitu 112 dálnice D1 v Jihlavě-Pávově.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady na dva reaktory v Dukovanech při současných cenách jsou 407 miliard korun. V tendru na jejich stavbu uspěla korejská společnost KHNP. Geologický průzkum pro nové bloky začal letos v srpnu. První blok by měl být dokončený v roce 2036.
