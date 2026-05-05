Opravy komplikují dopravu v Ostravě, řidiče trápí kolony

V Ostravě musejí řidiči během dopravní špičky počítat se zdržením. Ve městě totiž pokračuje několik oprav a uzavírek. Jednou z nich je kompletní rekonstrukce mostu v ulici Na Karolině v centru. Dopravě by se mělo ulevit v polovině května.
Na Frýdecké ulici ve směru do centra Ostravy se před osmou hodinou ráno pravidelně od poloviny března, kdy začala rekonstrukce mostu Na Karolině, tvoří kolony. Oprava by měla být hotová do konce letošního roku.
Ve stejnou dobu bývá situace podobná také na silnici I/11 v Rudné ulici. Podle webu Dopravní info, který spravuje Ředitelství silnic a dálnic, tam čekalo v úterý ráno řidiče ve směru z Havířova zdržení delší než deset minut. Most by měl být v místě zcela zprovozněn za necelé dva týdny.
Řidiči ztrácejí pozornost
„V ranních hodinách je tam špička a stát třeba i třicet minut v koloně je standardní stav. Druhý den ve stejný čas je ale ulice průjezdnější. Mění se i místo stavby, může dojít k přeznačení a řidiči pak nedávají pozor,“ popsal krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut.
Právě na pozornost řidičů mají kolony výrazný vliv. „Mnohdy popojíždění v koloně využívají k tomu, že se plně nevěnují řízení. Řidič někam volá, něco domlouvá, omlouvá se, řeší i pracovní záležitosti. Řekne si, že ten čas využije,“ poznamenal Blahut. Po deváté hodině, kdy dopravní špička pomine, bývá Ostrava v podstatě bez problémů průjezdná.
Místecká ulice se znovu otevřela
Bez problémů už je průjezdná Místecká ulice v ostravských Vítkovicích, která patří k vytíženým dopravním tepnám. Koncem minulého týdne tam skončilo dopravní omezení. Stavební práce poblíž prodejny Hornbach, které souvisely s opravou mostu, skončily a provoz je plně obnoven. Řidiči tak mohou využít oba jízdní pruhy v každém směru.
„Jedná se o dobrou zprávu pro všechny motoristy, kteří zde již nemusí stát v kolonách. Ty se v uvedené lokalitě tvořily zejména v dopravní špičce. Nyní si mohou konečně oddechnout. Zároveň jim patří poděkování za jejich trpělivost,“ uvedl v tiskové zprávě ostravský magistrát na svém webu.
Místecká ulice je důležitým tahem směrem na Beskydy. „Opravy tohoto i dalších ostravských mostů jsou komplikující, avšak nutné. Jejich technický stav rekonstrukci vyžadoval,“ doplnil magistrát.
Pokračující opravy
Ředitelství silnic a dálnic na síti X také uvedlo, že opravovaný most silnice I/11 nad Místeckou ulicí v Ostravě (u vítkovického Hornbachu) bude plnohodnotně zprovozněn nejpozději příští neděli 17. 5. Následně podle ŘSD proběhnou dokončovací práce převážně mimo komunikaci.
Nejméně rok a půl ještě potrvá rekonstrukce téměř stoletého železničního mostu nad Hlučínskou ulicí v Ostravě-Přívoze. Tamní komunikaci využívali lidé z Hlučína nebo městského obvodu Poruba jako jednu ze spojnic na cestě do centra. Přehled všech uzavírek včetně map objízdných tras zveřejnil ostravský magistrát na svých webových stránkách.