Opravy komplikují dopravu v Ostravě, řidiče trápí kolony


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události v regionech plus: Ostravské řidiče trápí uzavírky
Zdroj: ČT24

V Ostravě musejí řidiči během dopravní špičky počítat se zdržením. Ve městě totiž pokračuje několik oprav a uzavírek. Jednou z nich je kompletní rekonstrukce mostu v ulici Na Karolině v centru. Dopravě by se mělo ulevit v polovině května.

Na Frýdecké ulici ve směru do centra Ostravy se před osmou hodinou ráno pravidelně od poloviny března, kdy začala rekonstrukce mostu Na Karolině, tvoří kolony. Oprava by měla být hotová do konce letošního roku.

Ve stejnou dobu bývá situace podobná také na silnici I/11 v Rudné ulici. Podle webu Dopravní info, který spravuje Ředitelství silnic a dálnic, tam čekalo v úterý ráno řidiče ve směru z Havířova zdržení delší než deset minut. Most by měl být v místě zcela zprovozněn za necelé dva týdny.

Řidiči ztrácejí pozornost

„V ranních hodinách je tam špička a stát třeba i třicet minut v koloně je standardní stav. Druhý den ve stejný čas je ale ulice průjezdnější. Mění se i místo stavby, může dojít k přeznačení a řidiči pak nedávají pozor,“ popsal krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut.

Právě na pozornost řidičů mají kolony výrazný vliv. „Mnohdy popojíždění v koloně využívají k tomu, že se plně nevěnují řízení. Řidič někam volá, něco domlouvá, omlouvá se, řeší i pracovní záležitosti. Řekne si, že ten čas využije,“ poznamenal Blahut. Po deváté hodině, kdy dopravní špička pomine, bývá Ostrava v podstatě bez problémů průjezdná.

Místecká ulice se znovu otevřela

Bez problémů už je průjezdná Místecká ulice v ostravských Vítkovicích, která patří k vytíženým dopravním tepnám. Koncem minulého týdne tam skončilo dopravní omezení. Stavební práce poblíž prodejny Hornbach, které souvisely s opravou mostu, skončily a provoz je plně obnoven. Řidiči tak mohou využít oba jízdní pruhy v každém směru.

„Jedná se o dobrou zprávu pro všechny motoristy, kteří zde již nemusí stát v kolonách. Ty se v uvedené lokalitě tvořily zejména v dopravní špičce. Nyní si mohou konečně oddechnout. Zároveň jim patří poděkování za jejich trpělivost,“ uvedl v tiskové zprávě ostravský magistrát na svém webu.

Místecká ulice je důležitým tahem směrem na Beskydy. „Opravy tohoto i dalších ostravských mostů jsou komplikující, avšak nutné. Jejich technický stav rekonstrukci vyžadoval,“ doplnil magistrát.

Pokračující opravy

Ředitelství silnic a dálnic na síti X také uvedlo, že opravovaný most silnice I/11 nad Místeckou ulicí v Ostravě (u vítkovického Hornbachu) bude plnohodnotně zprovozněn nejpozději příští neděli 17. 5. Následně podle ŘSD proběhnou dokončovací práce převážně mimo komunikaci.

Nejméně rok a půl ještě potrvá rekonstrukce téměř stoletého železničního mostu nad Hlučínskou ulicí v Ostravě-Přívoze. Tamní komunikaci využívali lidé z Hlučína nebo městského obvodu Poruba jako jednu ze spojnic na cestě do centra. Přehled všech uzavírek včetně map objízdných tras zveřejnil ostravský magistrát na svých webových stránkách.

Výběr redakce

Pavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed

Pavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed

14:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Agentura získala miliardy pro obce s vyloučenými lokalitami. Reportéři ČT popsali její konec

Agentura získala miliardy pro obce s vyloučenými lokalitami. Reportéři ČT popsali její konec

před 2 hhodinami
Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

13:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí

04:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

11:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

09:23Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

10:49Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Suché počasí prodlužuje pylovou sezonu a zhoršuje příznaky u alergiků

Sucho a teplé počasí podporují rychlejší zrání a uvolňování pylu z dřevin i trav a zhoršují příznaky u alergiků. Ještě horší je situace ve větrných dnech, kdy se pylová zrna vzduchem rychle šíří. Podle alergologů by proto lidé v takovýchto dnech měli venku trávit jen nezbytně nutnou dobu. Nějakým druhem alergie trpí asi třetina populace, ta na pyly patří mezi nejčastější.
před 15 mminutami

Opravy komplikují dopravu v Ostravě, řidiče trápí kolony

V Ostravě musejí řidiči během dopravní špičky počítat se zdržením. Ve městě totiž pokračuje několik oprav a uzavírek. Jednou z nich je kompletní rekonstrukce mostu v ulici Na Karolině v centru. Dopravě by se mělo ulevit v polovině května.
před 26 mminutami

VideoAnifilm vezme diváky na Farmu zvířat i za Čarodějovým učněm

V Liberci začíná Anifilm. Na mezinárodní přehlídce animovaných filmů uvidí diváci do konce tohoto týdne přes pět set soutěžních i nesoutěžních snímků, jak domácí, tak zahraniční provenience. V české premiéře se bude promítat například nové zpracování Orwellovy Farmy zvířat v režii Andyho Serkise. Návštěvníci také jako první uvidí restaurovanou verzi Čarodějova učně od Karla Zemana. Tématem letošního ročníku jsou mýty a legendy z celého světa.
před 2 hhodinami

Hasiči dál likvidují požár v Českém Švýcarsku, v pátek by mohlo být hotovo

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou pomáhat vrtulníky. V úterý zasahuje na místě 350 hasičů. V pondělí se podařilo požár lokalizovat, což znamená, že se už dál nešíří. Náčelník hasičů by chtěl vyhlásit likvidaci do konce týdne.
08:11Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Bouřky zasáhnou západ Čech, na Moravě kvůli suchu dál platí riziko požárů

Na západě a severozápadě Čech se v úterý mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem, zatímco ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání, informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 6 hhodinami

Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Oznámil to náměstek hejtmanky Pavel Pavlík. Holobrada, dosavadní ředitel krajské nemocnice, je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek.
10:49Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

V Dolanech na Olomoucku zrekonstruovali sokolovnu. Vyšla na bezmála 160 milionů korun, většinu nákladů zaplatila obec. Šlo o její největší investici. S opravou sokolovny končí i Krnov na Bruntálsku, rekonstrukci připravují Nový Bor na Českolipsku a Lázně Bohdaneč. Ne všude se ale záchrana podařila – některé stavby dál chátrají, jiné zanikly úplně. Dodnes se zachovalo asi 750 sokolských staveb. Jejich historii pravidelně připomíná Noc sokoloven, která se letos uskuteční 19. června.
před 7 hhodinami

Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku

Požár v národním parku České Švýcarsko se už nešíří a v 18:25 hasiči vyhlásili lokalizaci, řekl jejich šéf Vladimír Vlček. Od úterý se počet zasahujících hasičů i nasazené techniky sníží. S hašením v pondělí pomáhalo ze vzduchu osm vrtulníků s bambi vaky pro shozy vody, na letiště v Chřibské totiž dorazily i dva vrtulníky ze Slovenska. Podle správy národního parku způsobil oheň škody na výsadbě i trasách pro turisty a požár pravděpodobně způsobil člověk.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
Načítání...