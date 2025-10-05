Řidiči mohou od neděle jezdit na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným rychlostí až 150 kilometrů v hodině. Úsek je dlouhý 47 kilometrů. Pilotní projekt, který má ověřit, zda lze na moderních částech dálnic bezpečně zavést vyšší rychlost, aniž se zvýší nehodovost, oznámilo ministerstvo dopravy. Situaci bude sledovat minimálně půl roku a pak vyhodnotí, zda vyšší rychlost povolí i na jiných úsecích moderních dálnic.
Na části D3 mohou řidiči zkušebně jezdit až 150 kilometrů v hodině
„Vybraný úsek dálnice D3 je pro tento účel vybaven proměnným dopravním značením, aby bylo možné rychlost upravit podle aktuálních podmínek. Zkušební provoz nám ukáže, jak tento systém funguje v praxi a jak ovlivní plynulost a bezpečnost provozu na dálnici,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Jinde na dálnici platí povolená rychlost 130 kilometrů za hodinu.
Do vyhodnocení zahrne ministerstvo nejen dopravní data, ale i zpětnou vazbu od řidičů a policie, která bude v daném úseku dohlížet na bezpečnost silničního provozu.
Limit se bude měnit podle počasí či provozu
Zvýšenou rychlost bude regulovat 42 speciálních proměnných značek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za pořízení, instalaci a provoz značek zaplatilo 55 milionů korun, instalovat je začali v půlce srpna a práce trvaly několik týdnů.
Jet rychlostí 150 kilometrů v hodině bude možné v délce 47 kilometrů mezi exity 84 Planá nad Lužnicí a 131 Úsilné jen za určitých podmínek. Systém bude zohledňovat počasí, stav vozovky, viditelnost a hustotu provozu. Pokud se podmínky zhorší, systém rychlostní limit automaticky sníží na 100 kilometrů v hodině. Pokud na značkách není žádný číselný údaj, platí nejvyšší rychlost 130 kilometrů v hodině.
„Rychlostní limity jsou aktualizovány v reálném čase podle dat z meteorologických stanic, kamer, senzorů a dopravních systémů. Nad fungováním systému dohlíží Národní dopravní informační centrum ŘSD,“ řekl Kupka.
Další úseky se zvýšeným limitem by mohly přibýt
Úsek D3 z Českých Budějovic vyhovuje podmínkám pro zvýšenou rychlost vzhledem ke svému profilu i kvůli tomu, že jde o relativně novou vozovku. ŘSD má pro zvýšení rychlosti z nynějšího maxima 130 až na 150 kilometrů v hodině vybrané i další dálnice, mohla by se zvyšovat například na dálnici D1 na trase z Přerova do Ostravy nebo na D11 u Hradce Králové. ŘSD se zavedením vyšší rychlosti na těchto místech ale počká na analýzu situace na D3 po zvýšení rychlosti.
Zvýšení rychlosti nad 130 kilometrů v hodině na vybraných úsecích dálnic umožnila novela zákona o provozu na pozemních komunikacích.
V zemích Evropské unie (EU) platí na dálnicích nejčastěji maximální rychlost 130 kilometrů v hodině. V Německu platí na většině dálničních úseků neomezená maximální rychlost, ale na zhruba třetině úseků se uplatňují rychlostní limity stanovené dopravními značkami. Nejnižší povolená maximální rychlost je na dálnici na Kypru, 100 kilometrů v hodině.
Itálie umožňuje na některých úsecích dálnic za určitých podmínek rychlost až 150 kilometrů v hodině a španělské Katalánsko testuje zvýšení rychlosti na 150 kilometrů v hodině na dálnici podle aktuálních podmínek, jako je počasí či hustota provozu.