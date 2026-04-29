ŘSD zahájilo stavbu D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo ve středu stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3 miliardy korun bez DPH. Dopravu dálnice odvede především z Ostroměře, která má asi třináct set obyvatel, a dále z obcí Bílsko, Konecchlumí a Podhorní Újezd.
„Příprava tohoto úseku byla dlouhodobá a provázela ji řada složitých majetkoprávních i povolovacích překážek. Naposledy byla realizace ohrožena nedostatkem financí,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Původně ŘSD plánovalo zahájení stavby na konci loňského roku a uvedení do provozu na konci roku 2028. Zdržení zhruba o čtvrt roku způsobilo opožděné schvalování státního rozpočtu a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na letošní rok. Přípravu stavby také komplikoval boj firem o vítězství v tendru na záchranný archeologický výzkum.
Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc, zatím je z ní hotových několik vzájemně nepropojených částí. Další úseky ŘSD nyní staví. Po dokončení bude D35 severní alternativou k přetížené dálnici D1.
Součástí stavby mezi Úlibicemi a Hořicemi je devatenáct mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka u Chomutic a devět protihlukových stěn o celkové délce 2,8 kilometru.
Stavbaři současně s dálnicí postaví oboustrannou odpočívku Holovousy. „Bude mít dohromady 140 parkovacích míst pro nákladní auta, 136 stání pro osobní automobily, také 22 míst pro karavany i záliv pro dvě nadrozměrné soupravy. Odpočívku zprovozníme zároveň s dálničním úsekem,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Co už je hotovo, co se ještě staví
Na trase D35 mezi Hradcem Králové a Úlibicemi řidiči od loňského 16. prosince jezdí po dvanáct kilometrů dlouhém úseku mezi Hořicemi a Sadovou. Úsek od Sadové po mimoúrovňovou křižovatkou Plotiště u Hradce Králové o délce 6,3 kilometru by se řidičům měl otevřít letos v prosinci. Dálnici D35 v kraji zakončí dálniční obchvat Úlibic na Jičínsku. Pro jeho stavbu nyní ŘSD hledá firmu, se zahájením prací počítá letos.
ŘSD v Královéhradeckém kraji dále staví dva úseky na dálnici D11, a to mezi Jaroměří a Trutnovem a Trutnovem a státní hranicí s Polskem o celkové délce 41 kilometrů. Hotové by měly být v letech 2029 a 2028.