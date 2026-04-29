ŘSD zahájilo stavbu D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku


Zdroj: ČTK

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo ve středu stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3 miliardy korun bez DPH. Dopravu dálnice odvede především z Ostroměře, která má asi třináct set obyvatel, a dále z obcí Bílsko, Konecchlumí a Podhorní Újezd.

„Příprava tohoto úseku byla dlouhodobá a provázela ji řada složitých majetkoprávních i povolovacích překážek. Naposledy byla realizace ohrožena nedostatkem financí,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Původně ŘSD plánovalo zahájení stavby na konci loňského roku a uvedení do provozu na konci roku 2028. Zdržení zhruba o čtvrt roku způsobilo opožděné schvalování státního rozpočtu a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na letošní rok. Přípravu stavby také komplikoval boj firem o vítězství v tendru na záchranný archeologický výzkum.

Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc, zatím je z ní hotových několik vzájemně nepropojených částí. Další úseky ŘSD nyní staví. Po dokončení bude D35 severní alternativou k přetížené dálnici D1.

Podívejte se, kolik kde přibylo aut a jak pomohly obchvaty
Součástí stavby mezi Úlibicemi a Hořicemi je devatenáct mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka u Chomutic a devět protihlukových stěn o celkové délce 2,8 kilometru.

Stavbaři současně s dálnicí postaví oboustrannou odpočívku Holovousy. „Bude mít dohromady 140 parkovacích míst pro nákladní auta, 136 stání pro osobní automobily, také 22 míst pro karavany i záliv pro dvě nadrozměrné soupravy. Odpočívku zprovozníme zároveň s dálničním úsekem,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Co už je hotovo, co se ještě staví

Na trase D35 mezi Hradcem Králové a Úlibicemi řidiči od loňského 16. prosince jezdí po dvanáct kilometrů dlouhém úseku mezi Hořicemi a Sadovou. Úsek od Sadové po mimoúrovňovou křižovatkou Plotiště u Hradce Králové o délce 6,3 kilometru by se řidičům měl otevřít letos v prosinci. Dálnici D35 v kraji zakončí dálniční obchvat Úlibic na Jičínsku. Pro jeho stavbu nyní ŘSD hledá firmu, se zahájením prací počítá letos.

ŘSD v Královéhradeckém kraji dále staví dva úseky na dálnici D11, a to mezi Jaroměří a Trutnovem a Trutnovem a státní hranicí s Polskem o celkové délce 41 kilometrů. Hotové by měly být v letech 2029 a 2028.

Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

10:35Aktualizovánopřed 5 mminutami
ŘSD zahájilo stavbu D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku

ŘSD zahájilo stavbu D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku

před 15 mminutami
Slovenský nejvyšší soud potvrdil útočníkovi na Fica 21 let vězení

Slovenský nejvyšší soud potvrdil útočníkovi na Fica 21 let vězení

11:49Aktualizovánopřed 15 mminutami
Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

11:43Aktualizovánopřed 17 mminutami
Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

11:55Aktualizovánopřed 28 mminutami
Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

před 59 mminutami
Znečištění Mekongu těžkými kovy ohrožuje životy obyvatel i thajskou ekonomiku

Znečištění Mekongu těžkými kovy ohrožuje životy obyvatel i thajskou ekonomiku

před 1 hhodinou
Ukrajina oznámila, že drony zasáhla sankcionovaný tanker

Ukrajina oznámila, že drony zasáhla sankcionovaný tanker

12:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Česko musí zlepšit prevenci korupce u poslanců a soudců, uvádí skupina Rady Evropy

Česko sice plní některá doporučení týkající se předcházení korupce u zákonodárců, soudců a státních zástupců, některé navržené úpravy ale stále neprovedlo. Uvádí to ve středu zveřejněná hodnotící zpráva protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO). Vyjádření český úřadů zatím není známé.
Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy, řekl ve středu v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Zmínil také zásoby uranu, které středoasijská země má, ale neuvedl, zda jednal i o dodávkách této komodity. Oba politici se shodli, že budou podporovat vzájemný obchod. V úterý o dodávkách ropy jednal se svým kazachstánským protějškem také ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Kazachstán byl loni třetím největším dodavatelem ropy do Česka.
Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

Za případy sexuálního útoku a pětatřicet případů vydírání uložil ve středu Obvodní soud pro Prahu 8 psychiatru Janu Cimickému pětiletý trest vězení. Na deset let mu také zakázal výkon lékařské praxe. Opět ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby, podle které se muž činů dopustil převážně vůči pacientkám. Cimický musí poškozeným rovněž zaplatit náhradu nemajetkové újmy, ženy dohromady požadují zhruba šest milionů korun. Psychiatr ke středečnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Verdikt není pravomocný, žalobkyně i lékař se mohou odvolat k Městskému soudu v Praze.
Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Evropská komise se rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Záležitostí by se měl nyní zabývat Soudní dvůr Evropské unie.
Podnikatelé čelí dramatickému nárůstu regulace, míní prezident Hospodářské komory

Na dramatický nárůst regulace v podnikání upozornil v úvodu volebního sněmu Hospodářské komory její prezident Zdeněk Zajíček (ODS). Varoval před jednostranným zaměřením evropské politiky na zelenou transformaci. Evropa musí být podle něj v současnosti, kdy svět čelí různým krizím, nejen zelená, ale i konkurenceschopná a odolná. Komora si na sněmu zvolí nové lídry,
O zahraniční politice debatovali v Událostech, komentářích Lipavský a Petříček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) jednal se svým kazachstánským protějškem o nových dodávkách ropy do Česka. V pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) jednal v Ázerbájdžánu o importu plynu. Šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) návštěvu okomentoval na síti X slovy, že česká zahraniční politika má „jasné směřování“. O tématu diskutovali v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou bývalí ministři zahraničí Jan Lipavský (za ODS) a Tomáš Petříček.
Ústavní soud odmítl stížnost Kosteleckých uzenin. Neměly nárok na dotaci kvůli střetu zájmů Babiše

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti Kostelecké uzeniny ze skupiny Agrofert. Potvrdil tak, že firma kvůli střetu zájmů tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) neměla v roce 2018 nárok na dotaci z Programu rozvoje venkova. Česká televize to zjistila z webu soudu, kde nález dočasně zpřístupnil.
