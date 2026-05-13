Případů kladení kamení či jiných předmětů do kolejiště v Česku stále přibývá

V Česku bylo v letošním roce zaznamenáno šestnáct případů kladení kamení na kolejiště. Zvlášť ve vysoké rychlosti jde o nebezpečnou situaci, kdy hrozí poškození vlaku nebo jeho vykolejení. Příkladem, kdy vlak takto najel ve vysoké rychlosti na kamení umístěné na kolejích, může být i případ z března tohoto roku z Černé za Bory na okraji Pardubic. Podobná situace se odehrála na stejném místě i na začátku května tohoto roku. „Od začátku roku evidujeme na Pardubicku tři takové případy, jeden se nám podařilo objasnit, ve dvou dalších vedeme prověřování,“ říká k incidentům mluvčí Policie Pardubického kraje Markéta Janovská. Předměty položené na trať se najetím vlaku mohou změnit v nebezpečné projektily a kromě rizika pro okolí hrozí i poškození některých částí soupravy. V případě, že se pachatele takových činů podaří najít a usvědčit, škody po nich následně vymáhají dopravci i správa železnic.
VideoPřípadů kladení kamení či jiných předmětů do kolejiště v Česku stále přibývá
před 21 mminutami|Zdroj: ČT24
