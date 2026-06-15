Česko má 5493 památných stromů. Podívejte se na všechny


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24, AOPK

Památné stromy mají význam nejen přírodní, ale také historický a kulturní. Proto je také stát chrání pomocí zvláštních zákonů. Interaktivní mapa ukazuje všechny, které v Česku rostou.

Že jsou některé stromy výjimečné, si lidé všímali už od pradávna. Lišily se vzrůstem, stářím, místem, kde jejich větve stoupaly k nebi, nebo rituály, jež pod nimi probíhaly. Často se pak tyto vlivy kombinovaly. Od roku 1956 začalo Československo ty nejvzácnější z nich chránit zákonem, od roku 1992 pak vstoupil do českých zákonů pojem „památné stromy“.

Tady je mapa všech:

Dnes jich má Česko 5493, všechny požívají zvláštní ochrany. Na veškeré zásahy do památného stromu, včetně odborného ošetření, je například nutný souhlas orgánu ochrany přírody, který jeho zvýšenou ochranu vyhlásil. Návrh na vyhlášení památných stromů může podat každý občan.

V terénu jsou památné stromy označeny tabulemi s malým státním znakem a tabulemi s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“.

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