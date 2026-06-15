Vědci poprvé nafilmovali žraločího „Vetřelce“ v přirozeném prostředí

Žralok šotek patří vzhledem k těm nejpodivnějším žralokům, jaké věda zná. Ale až doposud pocházela pozorování dospělců jen z exemplářů, které ulovili rybáři a případně je ještě živé vrátili do moře, a z jednoho náhodného setkání u hladiny. Tito tvorové se totiž zdržují v hlubinách. Právě tam, v Tonžském příkopu u Austrálie, teď expedice australských biologů tohoto tvora poprvé pozorovala v jeho přirozeném prostředí, téměř dva kilometry pod hladinou.
Slovy „živá zkamenělina“ se označují tvorové, kteří přežili jako jediní zástupci z pravěkých dob. Nejznámější je lalokoploutvá ryba latimérie podivná, ale žralok šotek je stejně důstojnou živoucí fosilií jako ona.
Šotek (anglicky se mu říká goblin shark) je posledním žijícím zástupcem dávno vyhynulé čeledi známé jako hlavorohovití (Mitsukurinidae) a také jediným známým žijícím zástupcem svého rodu Mitsukurina, který plaval oceány ještě v dobách, kdy po souši chodili dinosauři.
Vzácných dvacet sekund
Na první pohled vypadá jako jakýkoliv jiný žralok: štíhlé šedé tělo, špičatý čumák, ostrá ploutev na hřbetě a černé oči připomínají jiné druhy těchto paryb. Rozdíl se ale projeví, jakmile tento až čtyřmetrový (ale možná dokonce až šestimetrový) tvor otevře tlamu. Má totiž čelisti, které se dokáží vychlípit ven z jeho těla a připomínají tak trochu filmového Vetřelce:
Pomocí nich zachycuje svou kořist – všechno od hlubinných ryb přes korýše až po odpadky, které sem padají shora, ze světa lidí.
Toho vědci využili. Umístili k dálkově ovládané ponorce Dagon návnadu, která žraloka přilákala. Setkání trvalo jen chvíli, pouhých dvacet sekund. Vědci přitom strávili v hlubinách Tonžského příkopu při této expedici víc než padesát dní. Svědčí to podle nich o tom, jak nepolapitelný tento druh je a jak vzácný může být.
Tvor byl při expedici pozorovaný rovnou dvakrát, jednou v hloubce kolem třinácti set metrů, podruhé téměř dva tisíce metrů. Zajímavé bylo hlavně druhé setkání – vědci totiž nepředpokládali, že se šotek může pohybovat tak hluboko. Studie tedy mění představu o životě i potravě těchto pozoruhodných predátorů.