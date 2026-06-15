S léky na hubnutí se uživatelé méně hýbou, naznačil výzkum


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Nature, ENDO 2026

Cílem hubnutí není jenom být štíhlý, ale to, aby člověk nebyl nadměrnou hmotností omezený, co se týká pohybu, zdraví a všech dalších aktivit. Jenže pouhé užívání léků k tomu nemusí stačit, uvádí nový výzkum, který naznačil, že po lécích na hubnutí se uživatelé hýbou méně než předtím.

Ozempic, Wegovy a další léky na principu GLP-1 fungují téměř zázračně: na rozdíl od všech doposud existujících léků dokáží opravdu snížit hmotnost čistě díky tomu, že člověk zkrátka nemá takovou chuť k jídlu. Díky tomu se tato léčiva během pouhých několika let nesmírně rozšířila a uvažuje se nad nimi i v celé řadě programů například pro mladé lidi s obezitou.

Vědci ale nacházejí také vedlejší účinky těchto léků, se kterými se příliš nepočítalo. Nejedná se přímo o důsledky účinných látek, ale spíše o to, že léky zkrátka fungují až příliš dobře. Což může mít teoreticky negativní dopady.

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Zdravý pohyb versus účinné léky

Lékaři z HSHS Saint John’s Hospital v Illinois analyzovali přesná data z přenosných fitness zařízení, jako jsou například hodinky nebo cvičící náramky, lidí s obezitou, kteří dostali předepsané léky na principu GLP-1. Zjistili, že po zahájení léčby se úroveň fyzické aktivity těchto lidí výrazně snížila – a to přesto, že zhubli, takže se teoreticky měli pohybovat snadněji.

Analýza se zaměřila na 753 osob, které dostaly od svých lékařů předepsaný ozempic nebo podobné další léky a současně používaly digitální přístroje pro sledování aktivity.

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Ilustrační foto

Vědci zjistili, že celkově se fyzická aktivita lidí po zahájení léčby GLP-1 snížila. A ne málo, ale poměrně značně. Průměrný denní počet kroků uživatelů GLP-1 klesl z 5047 na 4487, zatímco jejich denní úroveň středně intenzivní až intenzivní aktivity se snížila z 28 minut na 22 minut. Tento pokles byl výraznější u mužů a u lidí, kteří také uváděli určité bolesti pohybového aparátu.

Pokud se vám tato čísla zdají nízká, pak je to tím, že šlo o americký výzkum – a lidé v USA chodí výrazně méně než Evropané. Například průměrný Čech udělá za den asi 5500 kroků.

Zdravé návyky

Jedná se sice teprve o předběžné výsledky, ale závěry naznačují, že podpora cvičení by měla být důležitou součástí péče o pacienty, kteří tyto léky užívají, konstatují autoři výzkumu, jehož výsledky představili o víkendu na odborné konferenci americké Endokrinologické společnosti ENDO 2026 v Chicagu a nevyšel zatím v podobě recenzované studie.

Předběžné výsledky jsou v souladu s jinými, menšími průzkumy. Ty ale současně nezjistily, že by lidem na ozempicu ubývaly svaly. Naopak ukázaly, že se fyzická kondice uživatelů obecně zlepšuje. Neplatí to ale vždy – například u seniorů to tak být nemusí a nový výzkum naznačuje, že právě oni by mohli být nedostatkem pohybu ovlivnění nejvíc.

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Pera Ozempic na výrobní lince

Autoři studie tvrdí, že právě těmto lidem by se mělo při předpisu léku opakovaně připomínat, jak důležité je zachovat si své pohybové návyky.

Cvičení ani pohyb sice nejsou nutnou podmínkou pro hubnutí, ale lékaři je doporučují společně s dietou. Příčinou je fakt, že když lidé hubnou, ztrácejí nejen tuk, ale i svalovou hmotu. Cvičení může pomoci zabránit této ztrátě, pomoci udržet fyzickou sílu a funkčnost a po zhubnutí vést aktivní život, který obecně vede ke zdravějšímu tělu.

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