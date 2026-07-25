Hútíové zaútočili v Saúdské Arábii na ropnou infrastrukturu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jemenští povstalečtí hútíové ráno zaútočili raketami na Saúdskou Arábii, cílili na ropnou infrastrukturu na pobřeží Rudého moře. Několik hodin předtím slíbili odplatu za páteční vzdušné údery saúdských sil na přístavní město Hudajdá, při nichž byli podle hútíů zraněni dva lidé. Dál tak eskaluje situace na nově otevřené frontě regionálního konfliktu, který začal v únoru americko-izraelskými údery na Írán, uvedla agentura AFP.

Mluvčí hútíů sdělil, že údery v Džízánu a Janbu, což jsou přístavní města u Rudého moře, úspěšně zasáhly komplexy ropné společnosti Saudi Aramco. Jedno z videí, jehož pravost ověřila agentura Reuters, zobrazuje mohutný kouř, jak stoupá z místa, kde se v Džízánu nachází rafinerie.

Protivzdušná obrana ovládaná řeckými vojáky zneškodnila dvě balistické střely, které byly vyslány z Jemenu a mířily na rafinerie v Janbu. Agentuře Reuters to sdělil nejmenovaný řecký bezpečnostní zdroj. Vojáci v zemi působí na základě dohody s Rijádem.

Letectvo mezinárodně uznávané jemenské vlády, kterou podporuje Saúdská Arábie a která s hútíi vedla dlouholetou občanskou válku, v sobotu provedlo údery na hútíjské sklady zbraní a odpalovací zařízení v provinciích Maríb a Džauf.

Konflikt se šíří do Rudého moře. Hútíové útočili na saúdské tankery
Příznivci hútíů v Jemenu

Další hrozba pro přepravu ropy

Ve středu hútíové zaútočili v Rudém moři na dva saúdskoarabské ropné tankery, které podle nich porušily jimi vyhlášenou blokádu Saúdské Arábie, která je americkým spojencem. Povstalci blokádu oznámili tento týden s tím, že je to odveta za útok na letiště v hlavním městě Saná z minulého týdne a na blokádu jemenských přístavů a letišť, kterou podle povstalců provádí Rijád.

Rudé moře a Adenský záliv jsou významnou námořní trasou pro export saúdskoarabské ropy, a to hlavně v době, kdy další trasa, Hormuzský průliv, zaznamenává kvůli válce mezi Íránem a Spojenými státy výrazný propad provozu. Námořní blokáda Saúdské Arábie a eskalace bojů mezi Rijádem a hútíi může ještě více narušit přepravu ropy v regionu.

Z ropných polí ve Východní provincii vede asi 1200 kilometrů dlouhý ropovod Petroline, který končí v přístavu Janbu. Odtud Saúdská Arábie vyváží část své ropné produkce.

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