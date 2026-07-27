Za odkladem útoků na Írán je i nedostatek munice v USA, píše WSJ

Prezident USA Donald Trump odložil očekávané masivní údery na Írán nejen ve snaze oživit diplomatické úsilí, ale také kvůli debatám ohledně nedostatku munice. Listu The Wall Street Journal (WSJ) to řekli američtí představitelé obeznámení se situací. Trump to popřel. „Máme mnohem více munice než kdokoli na světě a mnohem více, než potřebujeme,“ prohlásil. Teherán tvrdí, že v současné době s Washingtonem žádné jednání nevede.
Americká armáda se v pátek chystala zahájit intenzivní sérii úderů proti Íránu, které by mohly trvat až dva týdny, řekli WSJ úředníci. Operace však byla odložena, aby mohla pokračovat diplomatická jednání a činitelé mohli diskutovat o dopadu velkého útoku na zmenšující se americké zásoby raket do patriotů a dalších protivzdušných systémů. Prezident by nicméně stále mohl útok nařídit, sdělili úředníci s tím, že situace zůstává nejistá.
Bílý dům byl o klesajících zásobách střel do protivzdušných systémů informován generálem Danem Cainem, předsedou Sboru náčelníků štábů. Podle zdrojů WSJ tato záležitost Caina znepokojuje a domnívá se, že nízké zásoby znamenají riziko.
Několik úředníků uvedlo, že admirál Brad Cooper, který stojí v čele ústředního velitelství (CENTCOM), věří, že USA si dokážou poradit s omezenými zásobami systémů Patriot a dalších protivzdušných protiraketových systémů, protože zesílené americké údery, pokud je Trump schválí, by oslabily schopnost Íránu odpálit velké množství raket. Mluvčí velitelství se ke Cooperovým plánům odmítl vyjádřit.
Trump popřel, že by ubývající zásoby munice byly problém, a trval na tom, že „máme mnohem více munice než kdokoli na světě a mnohem více, než potřebujeme“.
Bílý dům zároveň uvedl, že by byla ohrožena národní bezpečnost, pokud by zpravodajské organizace zveřejnily aktualizované údaje americké vlády o výdajích na rakety Patriot a Thaad, které by ukazovaly vysoký počet protiraketových systémů použitých od začátku války.
Omezená schopnost odstrašení
Analytici mimo vládní kruhy opakovaně varují, že velký počet protiraketových střel použitých k zachycení íránských raketových útoků by mohl oslabit schopnost USA odradit protivníky po celém světě, včetně Číny.
„Ztenčené zásoby munice vytvořily krátkodobé riziko,“ uvádí se v dubnové zprávě Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), jejímiž autory jsou Mark Cancian, plukovník námořní pěchoty ve výslužbě, a Chris Park, výzkumný pracovník tohoto think tanku. „Válka proti schopnému a rovnocennému konkurentovi, jako je Čína, spotřebuje munici mnohem rychleji než tento konflikt.“
Zpráva se zabývala sedmi klíčovými druhy munice, které byly ve válce s Íránem použity. Cancian a Park, kteří své dubnové hodnocení aktualizovali, v nedělním rozhovoru uvedli, že podle jejich současných odhadů bylo od začátku konfliktu spotřebováno nejméně 1500 střel do systému Patriot. To by znamenalo, že v inventáři USA zbývá méně než tisíc těchto střel, dodali.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová a hlavní mluvčí Pentagonu Sean Parnell však trvají na tom, že armáda má vše, co potřebuje pro jakoukoli misi, pro kterou se Trump rozhodne.
Írán popírá rozhovory s USA
Podle nedělní zprávy televize CBS News Spojené státy a Írán poslední dny pozastavily vzájemné vzdušné útoky na Blízkém východě kvůli jednání ománské delegace v Teheránu o otevření Hormuzského průlivu.
Írán v pondělí potvrdil jednání s Ománem o Hormuzu, mluvčí diplomacie Esmaíl Baghaí ale uvedl, že do rozhovorů nejsou zapojené USA, upozornila agentura AFP.
Baghaí dodal, že strategický průliv je pro plavbu uzavřený, zatímco Spojené státy tvrdí opak. Námořní doprava na trase globálního významu pro přepravu ropy a plynu zůstávala minulý týden silně utlumená.
Baghaí také podle agentury Reuters uvedl, že Teherán nepožádal o obnovu diplomatických jednání, ačkoliv přes zprostředkovatele dostal z Washingtonu vzkazy. „V současnosti nevedeme žádné rozhovory se Spojenými státy,“ uvedl Bagheí.
Konflikt mezi Washingtonem a Teheránem začal koncem února americko-izraelskými údery na Írán. V minulých měsících boje utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění.
Sporným bodem nicméně zůstávala otázka správy Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu. Tento měsíc se občasné vojenské střety opět proměnily v každodenní oboustranné útoky.