Hradecké hejtmanství vyzvalo k prověření smrti pacientky s endoprotézou

Královéhradecké hejtmanství vyzvalo státní zastupitelství, aby prošetřilo smrt pacientky nemocnice v Rychnově nad Kněžnou před dvěma lety. Ženu s endoprotézou kolene operovali původně v Praze, pobývala ale ve východních Čechách. Nemocnice ji tehdy přijala s komplikacemi. Hned ji ale převezli do Prahy, jak si ona i rodina přály. Tam krátce nato zemřela.
Pacientce z Prahy měli od náhlých komplikací s endoprotézou pomoci zdravotníci v nemocnici v Rychnově, kam ji přivezla sanitka. Lékaři zjistili, že organismus dotyčné zachvátila sepse a hrozí selhávání orgánů. Přesto po provedených vyšetřeních ženu převezli do Prahy.
„Přála si to rodina a sama pacientka. Proběhla konzultace s lékaři v Motole, souhlasili s jejím převozem. Ten transport byl bezpečný,“ prohlásil Luboš Mottl, ředitel nemocnice Rychnov nad Kněžnou.
Po převozu do metropole dvaasedmdesátiletá žena zemřela. Znalci hejtmanství převoz pacientky kritizovali, podle nich rizika převažovala nad možnými přínosy. Lékařská komora chybu nezjistila. Po stížnostech dcery případ prověřilo hejtmanství.
„Není běžné, že by kraj podával trestní oznámení na vlastní organizaci, nicméně v tomto případě byla určitá pochybnost, a proto jsme předali podnět k prošetření na státní zastupitelství,“ vysvětlil mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.
„Nestandardní postup, na druhou stranu to respektuji,“ reagoval Mottl. „Ze strany nemocnice bylo provedeno všechno, co mělo být provedeno, a nic nebylo porušeno,“ zdůraznil.