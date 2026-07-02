Kriminalisté vyšetřují děčínského primáře kvůli údajným vraždám pacientů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se současný případ týká, zatím není jasné.

„V současné fázi trestního řízení toto nemůžu přesně specifikovat, rozhodně se jedná o více osob. Budou prováděny úkony trestního řízení s cílem objasnit celou věc,“ řekl CNN Prima News žalobce.

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