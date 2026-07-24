Soud rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému násilí ze strany Foldyny

Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany Jaroslava Foldyny (SPD), podle poslance ho prodloužil pravděpodobně o měsíc. O opatření požádala Foldynova manželka a policie poslance před dvěma týdny vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, kde společně žijí. Foldyna opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný.
Poslanec čelí podezření ze spáchání zločinů týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od dvou do osmi let. Podle Českého rozhlasu – Radiožurnálu, který na případ upozornil, policisté poslanci zabavili několik střelných zbraní. V pátek Foldyna řekl, že ho celá věc mrzí a chce, aby bylo vše v pořádku.
Soud u předběžného opatření nerozhoduje o vině, ale zkoumá, zda je pravděpodobné, že násilí hrozí nebo se děje. Soud může po dobu jednoho měsíce například vykázat násilníka ze společného obydlí, zakázat mu vstup do domu nebo bytu, zakázat mu přibližovat se k ohrožené osobě, zakázat kontaktování telefonem, e-mailem nebo jinými prostředky nebo zakázat setkávání na určitých místech.
Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí.
Údajný incident, kdy prý poslanec napadl svou manželku, se stal před dvěma týdny, uvedl Radiožurnál. Policisté podle něj vykázali Foldynu na čtrnáct dní z domu na kraji Děčína, kde s manželkou žije, a zakázali mu, aby ženu kontaktoval.
Foldyna se angažuje v politice od roku 2000. Od té doby, až na jednu přestávku v letech 2012 až 2016, je zastupitelem Ústeckého kraje, býval i náměstkem ústeckého hejtmana. Od roku 2010 je poslancem. Nejprve byl členem ČSSD, od roku 2020 je v SPD.