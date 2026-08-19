V demokratických primárkách na Floridě zvítězila socialistka Nixonová

Demokratické primárky na Floridě před doplňovacími volbami do Senátu vyhrála demokratická socialistka Angie Nixonová, informují média. Agentura Reuters píše o překvapivém vítězství nad bývalým činitelem Rady pro národní bezpečnost Alexem Vindmanem, který navíc na reklamu v kampani vybral šestnáctkrát víc peněz. Primárky se konaly také na Aljašce a ve Wyomingu.
Server Axios v souvislosti s vítězstvím Nixonové napsal o „dosud největším průlomu v celém státě“. Člen Demokratických socialistů Ameriky podle něj nominaci od hlavní strany na celostátní funkci získal poprvé v historii, navíc ve státě, kde republikáni „strávili roky odporem k socialismu“.
Dvaačtyřicetiletá zákonodárkyně Nixonová se podle Reuters aktivně podílí na odborovém hnutí na Floridě, virálním se letos stalo video z floridské Sněmovny, kde s růžovým megafonem protestovala proti zákonu o změně volebních obvodů. Podpořili ji prominentní progresivní demokraté včetně kongresmanky z Minnesoty Ilhan Omarové.
Nixonová bude soupeřit o zbývající dva roky mandátu, který v roce 2022 získal Marco Rubio. Ten se na začátku loňského roku stal ministrem zahraničí a guvernér Ron DeSantis na jeho post dočasně jmenoval republikánku Ashley Moodyovou, která nyní s přehledem zvítězila v republikánských primárkách. Ta je však podle analytiků favoritkou souboje.
Demokratická socialistka porazila Vindmana, který se podle Reuters stal středem pozornosti v roce 2019, když vypovídal před Kongresem při vyšetřování, jež vedlo k první ústavní žalobě na prezidenta Donalda Trumpa v jeho prvním funkčním období. „Slizoun Vindman prohrál s radikálně levicovou šílenkyní. Není to skvělé???“ napsal Trump o Vindmanově neúspěchu v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
Florida letos také vybírá nového guvernéra, který nahradí Rona DeSantise. Republikáni v primárkách podle odhadů stanice CNN vybrali kongresmana Byrona Donaldse, kterého podpořil Trump, zatímco kandidátem za Demokratickou stranu se stal kongresman David Jolly, jenž v roce 2018 vystoupil z Republikánské strany a loni se přidal k demokratům.
Na Aljašce postoupili oba Sullivanové
V primárkách na Aljašce do senátních voleb postoupili bývalá demokratická kongresmanka Mary Peltolaová a republikánský senátor Dan Sullivan, uvedla agentura AP. O křeslo v Senátu se s nimi v listopadu utká i učitel v důchodu se stejným jménem a stranickou příslušností jako senátor Sullivan.
Na Aljašce z primárek postupují čtyři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. Na čtvrtém místě se podle médií umístil demokrat David Leslie. I když Aljaška patří mezi státy, kde mají silnější zastoupení republikáni, tak po sečtení 77,5 procenta hlasů vedla v primárkách demokratka Peltolová. Náskok by si těsně udržela, i kdyby se sečetly hlasy obou republikánů.
Kampaň senátora Sullivana označovala druhého Dana Sullivana za falešného kandidáta, jehož účast má republikánské voliče zmást a znemožnit tak stávajícímu zákonodárci znovuzvolení do Senátu. Bývalý učitel Sullivan vyhrál právní bitvu o to, aby se primárek mohl účastnit.
Na Aljašce se očekává drahý souboj o mandát, který by mohl rozhodnout o tom, zda Senát ve volbách ovládnou republikáni, či demokraté. V primárkách na kampaň vybrali nejvíce peněz Peltolaová a senátor Sullivan, kteří jsou v tomto státě na severozápadě Spojených států nejvýraznějšími kandidáty.
Sullivan usiluje o znovuzvolení a ve dnech před primárkami se pokoušel Peltolaovou spojovat s progresivním hnutím uvnitř Demokratické strany, které v období primárek napříč zemí zažívá úspěch. Peltolaová, která se v roce 2022 stala první původní obyvatelkou Aljašky v Kongresu, se prezentuje jako umírněná kandidátka.
Bývalý příslušník námořní pěchoty a spojenec Trumpa Sullivan se v kampani zaměřil na podporu americké armády či zpřístupnění více půdy pro těžbu ropy a zemního plynu. Peltolaová se opřela o svůj slogan „ryby, rodina, svoboda“, který jí pomohl k volebnímu vítězství v roce 2022, a kritizovala politický systém, jenž je podle ní zmanipulován zájmovými skupinami a umožňuje politikům, aby se obohacovali.
Republikánské primárky před volbou guvernéra Wyomingu ukázaly, že Trumpova podpora nezaručuje vítězství. Jím podporovanou kandidátku Megan Degenfelderovou, šéfku wyomingského veřejného školství, porazil státní senátor Eric Barlow. Ten se utká s demokratem Kennethem Casnerem, který v demokratických primárkách neměl soupeře.