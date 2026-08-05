V demokratických primárkách v Michiganu podle odhadů těsně vede El-Sayed


5. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, NBC News

Sčítání hlasů v primárkách Demokratické strany v americkém státě Michigan ukazuje na těsný souboj mezi členkou Sněmovny reprezentantů Haley Stevensovou a progresivním kandidátem Abdulem El-Sayedem. Po sečtení devadesáti procent odhadovaného počtu hlasů CNN uvedla, že El-Sayed vede nad Stevensovou v poměru 49 procent ku 47 procentům. Vítěz klání se pak ve volbách do Senátu postaví republikánskému kandidátovi Miku Rogersovi. Michiganské senátorské křeslo je pro Demokraty důležité kvůli kontrole nad Senátem.

Ačkoli sčítání hlasů ještě není dokončeno, server NBC News již v grafice označil El-Sayeda za předpokládaného vítěze a doplnil to konstatováním „Abdul El-Sayed vítězí v michiganských primárkách“. O El-Sayedově vítězství píše NBC News i v samostatném článku.

El-Sayed vedl po celou noc, ale jeho náskok se zmenšoval s postupným sčítáním hlasů v Detroitu, Flintu a dalších oblastech s převážně černošským obyvatelstvem, kde Stevensová dosáhla silných výsledků. Stevensová, která má za sebou téměř osm let v Kongresu, měla podporu Michiganského černošského klubu Demokratické strany a politického akčního výboru Kongresového černošského klubu.

Úterní souboj se ukázal jako jedna z dosud nejjasnějších zkoušek směru, kterým se ubírá Demokratická strana, když proti sobě postavila kampaň El-Sayeda a Stevensové, „umírněné“ kandidátky podporované lídry Demokratů a proizraelskými skupinami.

Oba kandidáti se slibují spojit proti Republikánům

Oba kandidáti vystoupili ve středu kolem 1:00 ráno východoamerického času (7:00 SELČ) na pódiích svých samostatných volebních akcí. Oba uznali, že konečné výsledky se možná dozví až za několik hodin, a ve svých projevech se zaměřili na porážku Mika Rogerse, republikánského soupeře, s nímž se jeden z nich utká v listopadových volbách do Kongresu.

Jejich souboj byl pozorně sledován, aby se zjistilo, zda jsou demokratičtí voliči v tomto klíčovém „swingovém“ státě nakloněni kandidátům, kteří zpochybňují stranické vedení a prosazují program zaměřený na snižování nákladů, rozšiřování zdravotního pojištění a omezení vlivu velkých peněz ve volbách.

  • Označení pro státy, kde je podpora republikánské a demokratické strany vyrovnaná a výsledek se může přehoupnout na obě strany.
  • Právě na ně zaměřují kandidáti nejvíce energie.

Souboj v Michiganu je klíčový pro naděje Demokratů na znovuzískání kontroly nad Senátem USA. Rogers, bývalý člen Sněmovny reprezentantů, v roce 2024 těsně prohrál svůj předchozí souboj o křeslo v Senátu s demokratkou Elissou Slotkinovou.

Optimistická Stevensová řekla svým příznivcům, že se cítí dobře a je plná elánu, a dodala: „Pokud chceme vyhrát, a to my vyhrajeme, budeme se muset připravit a ukázat Mikeovi Rogersovi, jak vypadá pořádná lekce.“

El-Sayed ve svém projevu vyzval příznivce, aby porážkou Rogerse „zasadili ránu trumpismu“. „Zítra začneme napravovat vztahy,“ řekl. „Ať se dnes večer stane cokoli, máme bezpochyby odpovědnost sjednotit se a zajistit, aby se Mike Rogers nikdy nedostal do Senátu Spojených států.“

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Abdul el-Sayed během předvolební kampaně, 2. srpna 2026

Boj mezi „progresivisty“ a „umírněnými“

Demokratické primárky jsou nejnovějším bojištěm mezi „progresivisty“ a „umírněnými“ ohledně podpory Izraele Spojenými státy, což je téma, které se letos objevovalo v primárkách po celé zemi. Na rozdíl od soubojů v liberálních baštách se však jedná o celostátní souboj ve swingovém státě na Středozápadě o křeslo, které Demokraté musí vyhrát, chtějí-li získat kontrolu nad Senátem.

Michigan je jak prezidentským bojištěm, tak domovem jedné z největších arabsko-amerických komunit v zemi, což z něj činí důležitou zkušební půdu pro volební i ideologickou budoucnost Demokratů.

Podle průzkumu agentury Reuters/Ipsos klesla míra sympatií k Izraeli mezi demokraty z 59 procent v roce 2018 na 22 procent v květnu. Primárky jsou však také zkouškou širší frustrace voličů z ekonomických problémů a stranického establishmentu.

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