Mamdaniho popularita roste. Část demokratů se obává posunu strany doleva

Popularita newyorského starosty Zohrana Mamdaniho roste. Už teď se řadí mezi nejoblíbenější představitele demokratů, což ukazuje i fakt, že v newyorských demokratických primárkách před volbami do Kongresu zvítězili mimo jiné tři demokratičtí socialisté podporovaní právě Mamdanim. Někteří členové vedení strany se však obávají, že by newyorský starosta a jeho spojenci mohli stranu posunout před listopadovými volbami příliš doleva.
Mamdani je v současnosti jedním z nejviditelnějších představitelů americké Demokratické strany a svůj vliv přetavil v trojitý úspěch před důležitými listopadovými volbami do Kongresu. Jím podporovaní kandidáti uspěli se stejnými tématy, jako on sám při volbách do čela New Yorku.
„Pracující člověk v našem městě se potýká s tím, aby si mohl dovolit věci základní potřeby. A to, co vás čeká, ať už je to vize o tom, jak zpřístupnit zdravotní péči, jak učinit bydlení dostupným, nebo vize, o které Darializa (Avilaová Chevalierová) často mluví jako o ‘investicích do dětí, ne do bomb’, je přesně ten druh svědomitého, jasného přesvědčení, který v naší politice chybí už příliš dlouho,“ řekl Mamdani s odkazem na demokratickou socialistku Avilaovou Chevalierovou, která porazila ve 13. volebním obvodu kongresmana Adriana Espaillata, jemuž končí páté funkční období.
Mamdanimu se podařilo uchopit myšlenku demokratického socialismu zaměřeného na pracující většinu způsobem, který Newyorčany oslovil. Z boje o místo v nejvyšším zákonodárném orgánu USA jeho kandidáti vyřadili hned dva úřadující kongresmany. Souboj se kromě domácích témat točil i kolem americké podpory izraelské vlády Benjamina Netanjahua.
„Demokraté jsou teď nesmírně rozdělení kvůli našim neshodám ohledně vztahu USA s Izraelem a Palestinou a my se k tomu musíme otevřeně postavit. Naše strana musí přiznat, že strategie (exprezidenta Joea) Bidena objímat Bibiho (Benjamina Netanjahua) bylo katastrofální selhání. Myslím, že to z nás udělalo spolupachatele genocidy,“ prohlásil s odkazem na bývalého šéfa Bílého domu další Mamdanim podpořený úspěšný kandidát Brad Lander, který předčil kongresmana Dana Goldmana. Ten byl v minulosti do Sněmovny reprezentantů zvolen dvakrát.
Část demokratů se s Mamdanim a jeho spojenci neshodne
Změny směřování uvnitř strany si ale všímají umírnění demokraté, kteří se se svými kolegy rozchází i v jiných tématech, než je válka na Blízkém východě. Někteří se nahlas ptají, zda dovolí socialistickému křídlu partaj ovládnout a vyzývají k boji za, dle nich, „skutečné demokratické hodnoty“.
Výsledky demokratických primárek v New Yorku navíc neodrážejí ideologický posun doleva ve všech volebních obvodech. Ve 12. obvodu, který zahrnuje část Manhattanu a kde žije řada nejstarších a nejbohatších voličů v zemi, zvítězil státní zákonodárce Micah Lasher, kterého podporuje demokratické vedení. Progresivista Alex Bores, zastánce regulace umělé inteligence, skončil druhý. Neúspěch musel na třetím místě „skousnout“ Jack Schlossberg, vnuk někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho.
„Myslím, že Demokratická strana se natolik zaměřila na odpor vůči (americkému prezidentovi Donaldu) Trumpovi, že se více soustředí na to, proti čemu je, než na to, co podporuje,“ míní historik z Baruch College Gabriel S. Tennen.
Sám republikánský prezident označuje Mamdaniho křídlo přímo za komunisty. „Chtějí tu hodně komunistů. Říkám to už trochu jinak. Ale lidé, za které se postavili, jsou komunisté a v této zemi komunisté nebudou,“ prohlásil úřadující šéf Bílého domu.
Mamdani si oblibu mezi veřejností získal svým bojem za dostupné bydlení včetně zmrazování cen nájemného, nebo záměrem zavést autobusovou dopravu zdarma. Naposledy pak vydal nařízení na ochranu pracovníků ve venkovních prostorech během současných rapidně stoupajících teplot.