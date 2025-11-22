Trump se setkal s Mamdanim. Zvoleným starostou New Yorku byl údajně ohromen


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Bílém domě setkal se zvoleným newyorským starostou Zohranem Mamdanim, s nímž mluvil o dostupnosti bydlení nebo cenách potravin a energií. Napsala to agentura AP. Oba politici byli vůči sobě vřelí a přátelští. Trump přitom budoucího starostu největšího amerického města dříve častoval nadávkami jako komunistický šílenec nebo úplný blázen, zatímco Mamdani označil prezidentovu vládu za autoritářskou.

Trump a Mamdani hovořili o svých společných cílech pomoci New Yorku. Devětasedmdesátiletý republikánský prezident byl podle AP překvapen „skvělým“ setkáním s 34letým demokratickým starostou, který jej údajně ohromil a který také překvapí „některé konzervativní lidi“.

„Budeme mu pomáhat, aby se splnil sen všech – mít silný a velmi bezpečný New York,“ řekl Trump. „Na prezidentovi si opravdu vážím toho, že naše setkání se nezaměřovalo na neshody, kterých je mnoho, ale na společný cíl, kterým je služba obyvatelům New Yorku,“ odvětil Mamdani.

Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York
Zohran Mamdani

Prezident například odmítl Mamdaniho kritiku ohledně deportačních razií jeho administrativy nebo tvrzení, že se chová jako despota. Zvoleného starosty se naopak několikrát zastal, když mu novináři kladli nepříjemné otázky, a byl shovívavý vůči Mamdaniho dřívějším výrokům na jeho adresu, podotkla agentura

Šéf Bílého domu v minulosti Mamdanimu hrozil

Mamdani o schůzku požádal proto, aby s Trumpem promluvil o možnostech zvýšení dostupnosti bydlení v největším americkém městě. Prezident prohlásil, že by mu možná chtěl pomoci, v minulosti přitom pohrozil, že New Yorku odebere federální finanční prostředky, pokud spolu nebudou oba muži vycházet. V pátek však od svých hrozeb podle AP odstoupil.

Mamdani, který se postu starosty ujme 1. ledna, je jedním z hrstky prominentních amerických levicových politiků, kteří se označují za demokratické socialisty. Trump a další republikáni v Ugandě narozeného muslima opakovaně označují jako komunistu, což Mamdani odmítá. Prezident mu dříve také pohrozil, že jej nechá zatknout, pokud splní své hrozby, že nebude spolupracovat s newyorskými imigračními úředníky.

Mamdani se hlásí k americkým socialistům, v kampani si od nich držel odstup
Zohran Mamdani

Americký prezident v kampani podporoval hlavního soupeře demokrata – exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma – a varoval, že městu zablokuje federální finance, pokud Mamdani vyhraje. Agentura Reuters poznamenává, že americká federální vláda má ve fiskálním roce 2026 New Yorku poskytnout 7,4 miliardy dolarů (přes 155 miliard Kč), což odpovídá 6,4 procentům výdajů milionové metropole.

