V Chorvatsku zatkli Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

V Chorvatsku byl zatčen ukrajinský státní příslušník podezřelý z útoku na baltské plynovody Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe. Úřad v prohlášení identifikoval zatčeného jako ukrajinského občana Vladimira Z. Dodal, že byl zadržen v chorvatské Pule místními policejními složkami, které jednaly na základě evropského zatykače.
Prokuratura tvrdí, že útok na Nord Stream koordinoval Ukrajinec Serhij K. na příkaz ukrajinských státních orgánů s cílem zabránit dodávkám plynu přes plynovody do Evropy a tomu, aby Rusko příjmy z obchodu se zemním plynem financovalo své válečné úsilí. Kyjev dosud vždy odmítal, že by měl na explozích podíl. Serhije K. loni vydala Itálie do Německa.
„Vladimir Z. je vyškolený potápěč,“ uvedlo státní zastupitelství s tím, že patřil ke skupině osob kolem Serhije K., která v září 2022 poblíž ostrova Bornholm umístila výbušniny na plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2. „Obviněný se účastnil ponorů nezbytných k této operaci,“ dodalo.
Zatčeným je muž, který byl již na podzim 2025 zadržen v Polsku, uvedla agentura DPA. Polská justice ale tehdy zamítla německou žádost o vydání a Ukrajinec byl propuštěn.
Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa a do provozu byl uveden v roce 2011. V době útoku v září 2022 jím ale plyn neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu. Obě potrubí poškodil výbuch 26. září 2022.