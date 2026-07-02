Z útoku na Nord Stream obvinila prokuratura Ukrajince

Německé generální státní zastupitelství potvrdilo, že v případu poničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajince Serhije K. O obžalobě s odvoláním na své zdroje už ve středu informovala řada německých médií. Generální prokuratura ve čtvrtek navíc uvedla, že plán na zničení plynovodů obžalovaný a další příslušníci armády vypracovali na příkaz státních orgánů na Ukrajině. Kyjev dosud vždy odmítal, že by měl na explozích podíl.
Německá média už ve středu uvedla, že podle jejich informací generální prokuratura obžalovala Ukrajince Serhije K., kterého loni v srpnu zadržela italská policie a který byl v listopadu vydán do Německa. Prokuratura to ve čtvrtek potvrdila s tím, že obžalobu vznesla 30. června u soudu v Hamburku.
Ukrajinec čelí obžalobě z podílu na válečném zločinu útoku na civilní objekt a z trestných činů způsobení výbuchu, zničení staveb a narušení veřejného provozu. Serhij K. podle obžaloby v roce 2022 jako důstojník ukrajinské armády spolu s dalšími vojáky „na příkaz státních orgánů na Ukrajině“ vypracoval plán na zničení plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2.
Cíle útoku
„Cílem bylo trvale zabránit dodávkám plynu přes plynovody a tomu, aby Rusko příjmy z obchodu se zemním plynem financovalo své válečné úsilí,“ stojí v tiskové zprávě generálního státního zastupitelství.
Podle obžaloby vznikla skupina složená z několika profesionálních potápěčů, lodního kapitána a odborníka na výbušniny. Velitelem skupiny byl podle žalobců právě Serhij K. Skupina pak na jachtě pronajaté na falešné dokumenty v německém Rostocku vyjela na moře k dánskému ostrovu Bornholm.
„Tam skupina kolem Serhije K. až do 22. září umisťovala různá výbušná zařízení s časovými roznětkami na plynovody vedoucí po mořském dně,“ uvádí se ve zprávě. Exploze nastala 26. září a způsobila rozsáhlá poškození na obou plynovodech.
Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa, do provozu byl uveden v roce 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn neproudil. Kvůli ruské plnohodnotné invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu. Obě potrubí byla poškozena výbuchem 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn rovněž neproudil, což Moskva tehdy zdůvodňovala nutnou údržbou.
Dalšího muže podezřelého z podílu na sabotážní akci zadržela policie loni v září v Polsku. Tamní soud však odmítl jeho vydání do Německa a propustil jej z vazby.
Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko, obě země už ale vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura předloni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitostí zabývat. Dánsko pár dní nato oznámilo, že považuje poškození plynovodů za úmyslné, ale že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku.