Itálie předala do Německa Ukrajince z kauzy Nord Stream, píší agentury

Itálie předala do Německa Ukrajince, jenž je podezřelý z podílu na explozích, které poničily plynovody Nord Stream, uvedly agentury DPA a AFP s odkazem na spolkovou prokuraturu v Karlsruhe. Předání do Německa povolil minulý týden italský nejvyšší soud, který zamítl námitky obhajoby včetně požadavku na uznání funkční imunity. Ukrajinec se považuje za nevinného, tvrdí, že se činu nedopustil. Podle italského obhájce bude v Německu usilovat o zproštění viny.
Itálie zadržela Ukrajince v srpnu u letoviska Rimini, kde trávil dovolenou, na základě evropského zatykače vydaného Německem. Německé orgány se domnívají, že muž byl zapojený do výbuchů, které v roce 2022 vážně poškodily plynovody Nord Stream v Baltském moři. Očekává se, že Ukrajinec bude v Německu souzen.
Kauzou se dvakrát zabýval italský nejvyšší soud, který minulý týden potvrdil rozhodnutí soudu v Bologni, jenž schválil vydání muže do Německa. V jiné obdobné kauze v Polsku, která se týkala sabotáže plynovodů, přitom úřady vydání jiného Ukrajince do Německa odmítly.
Obhajoba Serhije K. vznesla před soudy řadu námitek, které však nedokázaly zastavit jeho vydání do Německa. Nejvyšší soud v Římě odmítl tvrzení, že činy Ukrajince, pokud by se útoku účastnil, kryla takzvaná funkční imunita, kterou mají vojáci při bojových operací.
Podle rozhodnutí nejvyššího soudu, které zveřejnil obhájce Nicola Canestrini na svých stránkách, se nepodařilo jednoznačně prokázat, že výbuchy nařídilo ukrajinské politické či armádní velení a že byly součástí bojů proti ruské invazi. „Ukrajinský prezident naopak jasně odmítl odpovědnost v tomto ohledu,“ uvedl soud v rozhodnutí. Podle něj pro uplatnění funkční imunity nestačí ani to, že muž byl v době výbuchu příslušníkem ukrajinské armády.
Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa a do provozu byl uveden v roce 2011. V době útoku v září 2022 jím ale plyn neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu. Obě potrubí poškodil výbuch 26. září 2022.
Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země ale už vyšetřování ukončily.