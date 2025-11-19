Italský soud schválil vydání Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

Nejvyšší italský soud schválil vydání ukrajinského občana podezřelého z útoku na plynovody Nord Stream. S odvoláním na mužova právníka Nicola Canestriniho o tom ve středu večer SEČ informovala agentura Reuters. Italská policie zadržela 49letého muže letos v srpnu v Rimini na základě evropského zatykače vydaného Německem.
Do Německa bude Serhij K. vydán v příštích dnech, uvedl jeho právní zástupce. Podezřelý se přitom vydání dlouhodobě bránil. Podle agentury DPA bude v nejbližších dnech předán německé policii a převezen na území této země. Pravděpodobně bude souzen v Hamburku.
„Zůstávám přesvědčen, že po úplném soudním řízení dojde k osvobození,“ komentoval rozhodnutí italského soudu, jehož odůvodnění ještě nebylo zveřejněno, advokát Canestrini.
Podle německého státního zastupitelství byl podezřelý muž členem skupiny, která před třemi lety v září pomocí výbušnin poničila plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Muž obvinění odmítá a tvrdí, že byl v té době na Ukrajině.
Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa a do provozu byl uveden v roce 2011. V době útoku v září 2022 jím ale plyn neproudil, což Moskva tehdy zdůvodňovala nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, ale kvůli plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu. Obě potrubí poškodil výbuch 26. září 2022.
Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země už vyšetřování ukončily.