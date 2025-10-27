Italský soud nařídil vydání Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

Odvolací soud v italské Boloni v pondělí nařídil vydání Ukrajince, který je podezřelý z účasti na útoku na plynovody Nord Stream v roce 2022, německým úřadům. Podle agentur to oznámil právník Ukrajince, který je považován za jednoho z osnovatelů útoku na plynovod považovaný za jeden ze symbolů někdejší energetické závislosti Evropy na Rusku.
V Německu čelí bývalý ukrajinský voják Serhij K. obviněním ze spolčení s cílem způsobit výbuch, ze sabotáže a zničení důležitých staveb. Italský soud tento měsíc zablokoval jeho vydání kvůli procesním chybám a případ vrátil soudu v Boloni.
Obhajoba tvrdí, že by její klient neměl být do Německa vydán z řady důvodů. Muž popírá, že by se útoku účastnil. Podle jeho právníka Nicoly Canestriniho by navíc takový čin kryla funkční imunita, kterou požívají vojáci ve válce při vojenských operacích.
Obžalovaný se chce odvolat
Advokát obviněného po pondělním rozsudku uvedl, že se hodlá odvolat ke kasačnímu soudu, který je v Itálii soudem nejvyšší instance. Do té doby zůstane Ukrajinec ve vazbě ve věznici s nejvyšší ostrahou, dodal podle agentury APA právník.
Ukrajinec byl na základě evropského zatykače zatčen v létě v Rimini, kde byl s rodinou na dovolené.
Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa a do provozu byl uveden v roce 2011. V době útoku v září 2022 jím ale plyn neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, ale kvůli začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu. Obě potrubí poškodil výbuch 26. září 2022.
Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země ale už vyšetřování ukončily.
Jiného Ukrajince, rovněž obviněného z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream, v polovině října odmítl vydat do Německa polský soud. Ten konstatoval, že německá strana žádost o vydání dostatečně nezdůvodnila, a navíc uvedl, že útok by měl být považován za vojenskou akci ve „spravedlivé válce“.