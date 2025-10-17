Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

Polský soud zamítl vydání Ukrajince podezřelého z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022 do Německa. Podle polské tiskové agentury PAP také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla muže, kterého úřady identifikovaly jako Volodymyra Z., na konci září poblíž Varšavy na základě evropského zatykače vydaného německým soudem.
Němečtí státní zástupci sdělili, že šestačtyřicetiletý Volodymyr Z. je trénovaným potápěčem a podle nich byl součástí skupiny, která před třemi lety umístila výbušniny na potrubí plynovodu Nord Stream poblíž dánského ostrova Bornholm, připomněla agentura AP. Podle Reuters muž čelí obvinění ze spiknutí za účelem spáchání útoku prostřednictvím výbušnin a ze sabotáže.
Obhájce podezřelého obvinění odmítl a tvrdí, že se jeho mandant ničeho nedopustil. Zpochybnil také, zda je případ týkající se ničení ruského majetku Ukrajincem v době rusko-ukrajinské války trestní záležitostí, podotkl Reuters.
Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 byly poškozeny při sérii explozí v září 2022, tedy sedm měsíců poté, co Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Výbuchy zničily tři ze čtyř potrubí plynovodů, které se staly symbolem závislosti Německa na ruském plynu.
Incident, který připravil Evropu o velkou část dodávek plynu, Rusko i Západ označily za sabotáž. Nikdo se k výbuchům nepřihlásil a Kyjev popřel jakoukoliv svoji účast.
Volodymyr Z. je jedním ze dvou Ukrajinců, o jejichž vydání v této kauze usilují německé úřady, podotkla AP. V srpnu italská policie zatkla Ukrajince podezřelého z toho, že útok na Nord Stream koordinoval. Italský soud v polovině září rozhodl, že muže, označovaného v médiích jako Serhij K., vydá do Německa. Soud vyšší instance jeho vydání ale prozatím zablokoval.