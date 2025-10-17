Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu


Polský soud zamítl vydání Ukrajince podezřelého z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022 do Německa. Podle polské tiskové agentury PAP také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla muže, kterého úřady identifikovaly jako Volodymyra Z., na konci září poblíž Varšavy na základě evropského zatykače vydaného německým soudem.

Němečtí státní zástupci sdělili, že šestačtyřicetiletý Volodymyr Z. je trénovaným potápěčem a podle nich byl součástí skupiny, která před třemi lety umístila výbušniny na potrubí plynovodu Nord Stream poblíž dánského ostrova Bornholm, připomněla agentura AP. Podle Reuters muž čelí obvinění ze spiknutí za účelem spáchání útoku prostřednictvím výbušnin a ze sabotáže.

Obhájce podezřelého obvinění odmítl a tvrdí, že se jeho mandant ničeho nedopustil. Zpochybnil také, zda je případ týkající se ničení ruského majetku Ukrajincem v době rusko-ukrajinské války trestní záležitostí, podotkl Reuters.

Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 byly poškozeny při sérii explozí v září 2022, tedy sedm měsíců poté, co Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Výbuchy zničily tři ze čtyř potrubí plynovodů, které se staly symbolem závislosti Německa na ruském plynu.

Němci identifikovali podezřelé z útoku na Nord Stream, píší média
Incident, který připravil Evropu o velkou část dodávek plynu, Rusko i Západ označily za sabotáž. Nikdo se k výbuchům nepřihlásil a Kyjev popřel jakoukoliv svoji účast.

Volodymyr Z. je jedním ze dvou Ukrajinců, o jejichž vydání v této kauze usilují německé úřady, podotkla AP. V srpnu italská policie zatkla Ukrajince podezřelého z toho, že útok na Nord Stream koordinoval. Italský soud v polovině září rozhodl, že muže, označovaného v médiích jako Serhij K., vydá do Německa. Soud vyšší instance jeho vydání ale prozatím zablokoval.

Ukrajinci tvrdí, že Rusko nad Krymem sestřelilo vlastní letoun

Rusové nad okupovaným Krymem sestřelili svůj vlastní vojenský letoun Suchoj Su-30SM, uvedl mluvčí ukrajinského námořnictva podle serveru RBK Ukrajina. Stroj podle mluvčího zničila ruská protivzdušná obrana, když se snažila zneškodnit ukrajinské drony. Ruská armáda incident nepotvrdila, nicméně o něm informuje jeden z ruských blogerů.
před 11 mminutami

Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

Polský soud zamítl vydání Ukrajince podezřelého z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022 do Německa. Podle polské tiskové agentury PAP také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla muže, kterého úřady identifikovaly jako Volodymyra Z., na konci září poblíž Varšavy na základě evropského zatykače vydaného německým soudem.
před 23 mminutami

Evropští socialisté vyloučili Ficovu stranu Smer

Evropská politická Strana evropských socialistů (PES) v pátek vyloučila ze svých řad stranu Smer slovenského premiéra Roberta Fica, potvrdil zdroj z řad evropských socialistů. Stalo se tak na kongresu Strany evropských socialistů, který se v těchto dnech koná v Amsterdamu. Socialisté už v roce 2023 pozastavili členství Smeru a jeho současného koaličního partnera, strany Hlas. Představitelé Smeru v reakci uvedli, že strana je konečně svobodná a že má nabídku od skupiny Patrioti pro Evropu.
12:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko útočilo drony na Kryvyj Rih, zazněla desítka výbuchů

Rusko v noci na pátek podniklo rozsáhlý dronový útok na ukrajinské město Kryvyj Rih, informoval podle ruského serveru stanice BBC náčelník vojenské správy Oleksandr Vilkul. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který přistál ve Washingtonu na setkání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, v reakci na ruský útok uvedl, že Rusko terorizuje život na Ukrajině. Ruské úřady podle BBC informovaly o ukrajinském raketovém útoku na město Soči.
09:13Aktualizovánopřed 3 hhodinami

V Římě vybuchlo auto investigativního novináře, vyšetřuje se spojení s mafií

Auta významného italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala v noci na pátek před jeho domem v Římě, píše agentura ANSA. Exploze byla tak silná, že otřásla celou čtvrtí a poškozena byla i sousední budova. Nikdo nebyl zraněn. Italské úřady zahájily vyšetřování, do kterého se zapojily i orgány zabývající se bojem proti mafii.
před 3 hhodinami

Velitel, který dohlíží na údery USA na lodě v Karibiku, rezignuje

Americký námořní admirál Alvin Holsey, jenž dohlíží na sílící údery Pentagonu na lodě v Karibiku, které USA viní z pašování drog z Venezuely, oznámil rezignaci, píší americká média. Vyjádřil znepokojení ohledně mise v Karibiku a mezi ním a ministrem obrany Petem Hegsethem vznikla neshoda, píše deník The New York Times s odvoláním na své zdroje. Holsey stojí v čele velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe.
před 3 hhodinami

Předpokládaná délka dožití se vrátila na předcovidové hodnoty

Podle nedávno zveřejněné studie v medicínském odborném časopise Lancet se vrátila průměrná délka života na čísla před pandemií covid-19. Lidé narození v roce 2023 se tak mohou v průměru dožít více než 73 let. To je více než dvojnásobek hodnoty v roce 1900, kdy to bylo 32 let. Tento posun je výsledkem pokroku v medicíně, veřejném zdraví a zvýšení životní úrovně. Díky tomu bylo překonáno mnoho předpovědí o „limitu“ průměrné délky života.
06:40Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Prokuratura v USA vznesla první obžalobu z terorismu související s Antifou

Federální prokuratura ve Spojených státech vznesla poprvé obžalobu z terorismu mířící proti krajně levicovému hnutí Antifa, oznámil ve čtvrtek podle agentury Reuters ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel. Ten v této souvislosti zmínil nařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterým oficiálně označil Antifu za domácí teroristickou organizaci.
před 6 hhodinami
