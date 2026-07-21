Ve válce s Íránem tento měsíc utrpělo zranění na sto amerických vojáků, tvrdí Pentagon

Ve válce s Íránem tento měsíc utrpělo zranění bezmála sto amerických vojáků, oznámil v pondělí mluvčí Pentagonu Sean Parnell na sociální síti X. Popřel zprávu listu The New York Times, že neinformoval o desítkách zraněných po íránských úderech na americké cíle v Jordánsku. Do služby se podle Parnella už vrátilo 96 procent z nich. Údaj přesto znázorňuje dopad íránských úderů na americké vojenské základny v regionu od začátku nejnovější eskalace 7. července, píše deník The Washington Post.
„Jsou odhodlaní vrátit se do boje. Velká většina utrpěných zranění byly lehké otřesy mozku,“ napsal Parnell o příslušnících armády.
Americká armáda v pondělí zveřejnila identitu dvou ze svých vojáků zabitých při pátečních íránských útocích v Jordánsku. Jednalo se o 25letého poručíka Tylera Jamese Feehana z Havaje a 19letou vojínku Isabellu Gonzalesovou z Texasu. V místě, kde se po stejném útoku pohřešoval další voják, bylo nalezeno tělo. Jeden americký voják v sobotu také přišel o život v Iráku.
Parnell popřel zprávu deníku The New York Times, podle níž Pentagon dříve neinformoval o desítkách příslušníků amerických ozbrojených sil zraněných od obnovení bojů. Mluvčí uvedl, že údaje o zraněných budou aktualizovány ve veřejné internetové databázi ministerstva obrany.
Nejasnost v databázi
Databáze řadu dní až týdnů podle The Washington Post uváděla nezměněné údaje o čtrnácti mrtvých a 427 zraněných od začátku války 28. února, kdy USA a Izrael zahájily údery proti Íránu. V pondělí byla bilance krátce navýšena na osmnáct mrtvých a 447 zraněných, aby odrážela oběti pátečního útoku v Jordánsku a sobotního v Iráku. Ve stejný den se však údaje bez vysvětlení od Pentagonu vrátily na původní čísla, píše list.
Databáze nyní uvádí čtrnáct mrtvých a dokonce 413 zraněných. Pokud údaje sdělené Parnellem odpovídají realitě, počet amerických vojáků zraněných od začátku konfliktu by přitom mohl přesahovat 500.
Někteří vojenští představitelé a odborníci se podle The Washington Post obávají, že americké základny na Blízkém východě nemají dostatečnou ochranu. Jeden informovaný vojenský činitel řekl, že od začátku války Írán na cíle v regionu vyslal přibližně 8500 dronů a raket. Přibližně sto z nich podle něj nedokázala zachytit protivzdušná obrana Američanů ani partnerů v regionu.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění. Naplňování jeho závazků však v sobotu Írán pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své sliby z dohody.