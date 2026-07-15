Po Číně se i Hollywood zajímá o mikrodramata. Minutové seriály pro mobily

Filmový večer dvou párů naruší hacker a každého ze čtveřice nutí vyzradit jeho nejtemnější tajemství. Seriál Screen Time vznikl pro TikTok a jen během prvního týdne zaznamenal sedmdesát pět milionů zhlédnutí. Je dokladem, že i hollywoodské produkce si všimly potenciálu takzvaných mikrodramat, která už mají své nadšené diváky i zavedené tvůrce v Číně.
Mikrodramata dovedou převyprávět příběh v epizodách trvajících méně než tři minuty a ve vertikálním formátu, tedy přizpůsobeném sledování na smartphonu. Screen Time má dílů padesát sedm. Pro tvůrce i herce představují mikrodramata novou možnost uplatnění a pro studia a producenty znamenají nový zdroj příjmů a prostor pro hledání dalších diváků, upozorňuje agentura AP.
Boom mikrodramata momentálně zažívají od Číny, kde oblíbenost začala během pandemie covudu-19, po Hollywood. Na letošním televizním veletrhu MIP London zaznělo, že některé z největších platforem zaměřených na tyto minutové příběhy vynakládají až devadesát procent svých rozpočtů na marketing. Konkurence se totiž vyostřuje.
V roce 2024 tržby z mikrodramat poprvé překonaly v Číně tržby z tamního prodeje vstupenek do kin. Továrnu na sny začal tento rychle se rozvíjející žánr dobývat právě po úspěchu v asijských zemích. Boj o pozornost svádějí mikrodramata nyní především na TikToku, sociální síti, která ostatně přišla od čínských vývojářů.
Jazyk digitální generace
Formát přizpůsobený zvykům uživatelů sociálních sítí umožňuje spolupráci jak s tvůrci na této platformě, tak s producenty kinofilmů a televizních pořadů. Na rozdíl od velkých studií ale místo zdlouhavého procesu schvalování mohou autoři mikrodramat otestovat své nápady téměř vzápětí a se zachováním vlastnických práv.
Rozmach mikrodramat a platforem pro vertikální média – „na výšku“ se sdílí zpravodajství, sport, reality show i komedie – znamená začátek éry audiovizuálního jazyka, který oslovuje digitální generaci, soudí sloupkař magazínu Variety. Tento jazyk kombinuje styl telenovel, „swipování“ z Tik Toku a model monetizace z mobilních her.
Issa Raeová, která stojí za seriálem Screen Time, jako jeden z prvních on-line projektů vytvořila seriál pro YouTube, jenž posloužil jako základ pro sérii Insecure (Nesvá) na HBO. V případě Screen Time se chtěla vymanit z obvykle povrchních a telenovelových témat pro tento žánr a zkusila zaujmout psychologickým thrillerem, uvedla pro Los Angeles Times. Zachovala ale nečekané zvraty a melodramatické momenty, kvůli nimž si tento formát získal tolik diváků.
Rozpočet seriálu Screen Time Raeová upřesňovat nechce, nicméně prozradila, že hollywoodská produkční společnost projekt zafinancovala šestimístnou částkou v amerických dolarech.
Streamovací služba Peacock, spadající pod NBCUniversal, nedávno spustila specializovanou platformu pro mikroramata. Do mikrodramat investovaly společnosti Disney a Fox Entertainment, ale také jednotlivé celebrity, jako Kevin Hart nebo Kim Kardashianová.
Mikrodramata ukrajují čas streamovacím aplikacím
Lidé jakýmkoliv tvůrčím způsobem zapojení do mikrodramat většinou předpokládají, že nejde jen o dočasnou záležitost – protože na telefon se koukají téměř všichni, i při sledování televize, streamovací platformy nebo v kině. Vše ale může existovat souběžně.
Popularita mikrodramat přispěla v roce 2025 celosvětově k prudkému nárustu, pokud jde o počet stažení aplikací pro streamování videí, vyplývá z analýzy trhu s mobilními telefony od společnosti Senzor Tower, z níž cituje magazín Hollywood Reporter. Přičemž ale lidé sledováním videí přes – jakékoliv – streamovací aplikace stráví celkově stále stejnou dobu. Tedy zájem o mikrodramata ukrajuje z času, který by diváci jinak věnovali na mobilu třeba seriálům z Netflixu nebo HBO Max.
Z regionálního hlediska největší podíl na času stráveném u mikrodramat měla Asie (zabrala více než polovinu koláče), zatímco Evropa a Severní Amerika se pohybovaly kolem pěti procent. Zvyk sledovat delší formáty je zemích na těchto kontinentech více zakořeněn. Nejrychleji se trend mikrodramat uchytil v Latinské Americe.