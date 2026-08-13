Škole známé z Beverly Hills 90210 rostou náklady a ubývají studenti

Kalifornská střední škola Alexander Hamilton Senior High School, kde se natáčely některé scény seriálu Beverly Hills 90210, má potíže. Jednak jí ubývají studenti, navíc se potýká s růstem nákladů, upozornila agentura Bloomberg.
Zatímco před pandemií covidu-19 školu navštěvovaly skoro tři tisíce studentů, v současné době jich je zhruba o tisícovku méně.
V tamních lavicích přitom zasedla řada známých osobností, jako je herečka Rita Hayworthová z éry zlatého věku Hollywoodu, hvězda filmu Transformers Shia LaBeouf, dcera boxera Muhammada Aliho nebo starostka Los Angeles Karen Bassová.
Zejména je ale budova známá jako lokace, kde se natáčel původní seriál Beverly Hills 90210. Není to ale jediná lokalita, která filmařům posloužila. Exteriéry, které divákům asi utkvěly v hlavě nejvíce, se natáčely na Torrance High School, tedy kousek od Los Angeles.
Škola v západním Los Angeles je názorným příkladem potíží, s nimiž se potýká školský obvod Los Angeles Unified School District (LAUSD), píše Bloomberg.
Trend postupného poklesu počtu studentů se nepodařilo zvrátit ani prostřednictvím vyhledávaných specializovaných programů zaměřených na scénické umění a hudbu. Suterén jedné z budov se při dešti zaplavuje, zatímco projekt modernizace zhruba za čtyři sta milionů dolarů (8,4 miliardy korun) nabírá zpoždění. „Jsem tu už dvanáctým rokem, takže sleduji, jak počet studentů rok od roku klesá,“ prohlásila zástupkyně místní komunity Jsané Tylerová. Specializované programy jsou „jediná věc, která nám pomohla udržet studenty,“ dodala.
Řetězec problémů
K tomuto stavu přivedla školu i celý školský obvod řada problémů. Krize je patrná i z dokumentů k dluhopisům v objemu 222 milionů dolarů (4,7 miliardy korun), které vydává školský obvod LAUSD – učebny jsou prázdné a příjmy klesají.
Nové kolektivní smlouvy školám zvyšují náklady. Lesní požáry poničily školní budovy a zpřísňování imigračních kontrol může odradit nové studenty. Navíc vedení školského obvodu figuruje ve vyšetřování FBI. A v neposlední řadě představitelé okresu Los Angeles varují, že školskému obvodu by mohly už v listopadu 2027 dojít peníze.
Tyto problémy dostaly školský obvod LAUSD pod finanční tlak, který nicméně doléhá na školské obvody napříč Spojenými státy. Klesající počet studentů a konec podpory poskytované za pandemie nutí školské systémy propouštět a zvažovat uzavírání škol. Rostoucí náklady na zaměstnance a další výdaje pak zatěžují rozpočty.