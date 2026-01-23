TV Nova dostala pokutu za odvysílání rozsudku s Ferim

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil pokutu televizi Nova za to, že v listopadu 2023 na svých stránkách odvysílala živý přenos rozsudku nad bývalým poslancem Dominikem Ferim. České televizi to sdělil mluvčí Úřadu Josef Štípský. Televizi hrozila pokuta až pět milionů korun. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, mluvčí proto odmítl výši pokuty sdělit. Nova podala proti rozhodnutí rozklad, který nyní projedná předseda ÚOOÚ.
„Úřad vydal v případě TV Nova nepravomocné rozhodnutí, v rámci kterého udělil pokutu za zveřejnění informací umožňujících identifikaci obětí trestného činu,“ uvedl Štípský. Přestupek byl spáchaný veřejně přístupnou počítačovou sítí, televizi proto hrozila až pětimilionová pokuta.
Televize Nova v listopadu roku 2023 odvysílala přímý přenos rozsudku, kterým Obvodní soud pro Prahu 3 Feriho nepravomocně odsoudil za dvě znásilnění a pokus o znásilnění ke třem letům vězení. Verdikt přitom obsahoval údaje o poškozených, jejichž zveřejnění zakazuje zákon.
Televize se hájila mimo jiné tím, že nemohla předjímat, co bude obsahem rozsudku a v dalším zpravodajském pokrytí se osobní údaje neobjevily. „Je nám známo, že se úřad tímto zabývá, nemůžeme to blíže komentovat,“ sdělila už dříve mluvčí TV Nova Barbora Dlabáčková.
Zmocněnkyně poškozených dívek Adéla Hořejší označila odvysílání přenosu za vrchol nevkusu. Zdůraznila, že novináři neměli k odvysílání přenosu povolení soudu. To, že soudkyně nepovolila obrazové či zvukové přenosy z jednací síně, potvrdil dříve i předseda obvodního soudu Radek Mařík.