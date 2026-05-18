ČT připomínkovala zákon o médiích, vadí mimo jiné nízký rozpočet


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Česká televize (ČT) předložila své připomínky k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Plánovaný rozpočet považuje za neadekvátní. Zákon také podle ní nezajišťuje kontinuitu ČT, neobsahuje dostatečně specifické vymezení veřejné služby nebo v něm chybí konkrétní úprava regionálních televizních studií. Televize o kroku a výhradách informovala v pondělní tiskové zprávě.

Podle předlohy by ČT a Český rozhlas (ČRo) měly místo poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Z něj návrh ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) stanovuje pro ČT na příští rok 5,74 miliardy korun. Letos televize hospodaří s částkou 8,5 miliardy, z toho 6,73 miliardy je z poplatků. ČRo by měl získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než v tomto roce z poplatků.

ČT v pondělí uvedla, že navrhovaný rozpočet nestačí k zajištění hlavních úkolů veřejné služby. Navrhuje proto částku navýšit. „Aby reflektovala reálné potřeby České televize a odpovídala minimálně výši příjmů stanovené ve schválených Dlouhodobých plánech na roky 2026 až 2030,“ upřesnila ČT.

Valorizaci příspěvku ze státního rozpočtu televize vítá, vadí jí ale její zastropování. „Neodpovídá reálnému vývoji inflace, což vede k faktickému snižování rozpočtu, a tím i snižování principu přiměřeného financování veřejné služby,“ sdělila televize s tím, že navrhuje zastropování ze zákona vypustit.

Jedním z nejslabších míst předlohy je dle ČT vymezení veřejné služby. „Úkoly veřejnoprávní mediální služby je třeba jednoznačně stanovit. Je to důležité nejen pro Českou televizi, ale i pro širší veřejnost, aby mohlo být účinně sledováno jejich dodržování, a rovněž i pro soukromé provozovatele mediálních služeb, aby mohli plánovat své činnosti,“ uvedla televize. V návrhu podle ní chybí řada úkolů veřejné služby, které jsou zakotveny v platném zákoně o České televizi, a ty je třeba ponechat.

Další výhrady

Za zásadní nedostatek považuje i nezajištění kontinuity existence České televize. Návrh ruší zákon o České televizi, aniž by podle ČT jednoznačně upravil přechod práv, závazků a majetku, nebo řešil, jak je to s majetkem, který přešel na Českou televizi z Československé televize. „Důvodová zpráva k této otázce opět mlčí,“ podotkla ČT.

Upozorňuje také na to, že zákon opomíjí vymezení kmitočtů pro terestrické vysílání a provozování multiplexu veřejné služby. Vadí jí i údajně neurčité a legislativně neukotvené pojmy, vnitřní rozpory a vágní formulace, které podle ČT znemožňují předvídatelný výklad.

Televize zároveň zdůraznila, že zákon nedostatečně garantuje nezávislost médií veřejné služby. „... když nevylučuje nepřímé vlivy státu či jiných subjektů a když mění zásadním způsobem formu financování České televize, a přitom neobsahuje pojistky nezávislosti České televize,“ sdělila ČT.

Zákon kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Pracovníci ČT a ČRo vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila. Klempíř v sobotní debatě televize Nova Za pět minut dvanáct podotkl, že s prosazením zákona počítá. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice „obrovsky rychlá“. Ministerstvo kultury v minulosti uvedlo, že cílem návrhu zákona není oslabit nebo poškodit veřejnoprávní instituce, ale naopak nastavit stabilní, transparentní a dlouhodobě udržitelný systém jejich fungování.

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Trump stáhl žalobu kvůli úniku daňových přiznání. Původně chtěl obří odškodné

Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

Soud nepravomocně zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění

Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

Počet nelegálních vstupů do EU loni klesl o 26 procent, míra návratů vzrostla

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli místo 700 tisíc dostat 800 tisíc korun. Zvýšení má platit od 1. ledna, týkat se bude nově narozených dětí. Na přidání by podle ministerstva práce bylo příští rok potřeba 230 milionů korun a od roku 2030 po plném zavedení a v souvislosti nynějším nízkým počtem narozených asi 3,6 miliardy ročně.
Cenu Olgy Havlové získala asistentka znevýhodněných Marie Svobodová

Cenu Olgy Havlové letos získala Marie Svobodová, která pracuje ve Sdružení Neratov v Orlických horách jako asistentka zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí. Ocenění uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové lidem, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro druhé. Informovala o tom mluvčí výboru Tereza Kopelentová.
Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

Novým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR by se měl stát generálporučík Miroslav Hlaváč, první zástupce dosavadního náčelníka Karla Řehky. Návrh ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jejím jednání. Zůna pro něj nehlasoval, ostatní ministři ano. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Hlaváč by měl vystřídat Řehku ve funkci v létě.
Na hlavě státu záleží, říká Kosatík v souvislosti s knihou o Benešovi

Edvard Beneš se zasloužil o stát, zasloužil se taky o českou povahu? Takovou otázku si v nové knize O tom Benešovi klade spisovatel a historik Pavel Kosatík. Přináší v ní kritický pohled na druhého československého prezidenta. „Nejde o to ukázat viníka, ale také o propojení s národem. Nebýt toho zásadního propojení, tak by nevykonal to, co vykonal,“ vysvětlil Kosatík v Interview ČT24, kde se ho ptala Tereza Willoughby.
Soud nepravomocně zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění

Obvodní soud pro Prahu 3 v pondělí zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Devětadvacetiletý Feri vinu odmítá.
Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti se žhářským útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích předají tamní úřady do tuzemska. České televizi to sdělil mluvčí policejního prezidia David Schön s tím, že k předání dojde nanejvýš v řádu několika týdnů. Podle dřívějších vyjádření polských orgánů by se mělo jednat o dva muže a jednu ženu.
Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších dvanáct obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznali ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků, uvedl Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli.
