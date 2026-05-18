Cenu Olgy Havlové získala asistentka znevýhodněných Marie Svobodová

Cenu Olgy Havlové letos získala Marie Svobodová, která pracuje ve Sdružení Neratov v Orlických horách jako asistentka zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí. Ocenění uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové lidem, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro druhé. Informovala o tom mluvčí výboru Tereza Kopelentová.
Svobodová působí deset let ve Sdružení Neratov jako asistentka lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Přestože sama čelí zdravotním obtížím spojeným s Bechtěrevovou nemocí, podporuje deset zaměstnanců se základním vzděláním či absolventy pomocných škol, vede je k samostatnosti, pracovním návykům i větší odpovědnosti. Mnohým z nich pomohla poprvé vstoupit do pracovního procesu.
Svěřencům se věnuje i nad rámec pracovních povinností, pomáhá jim při stěhování, doprovází je k lékařům a na úřady a každodenně pro ně připravuje teplé jídlo.
Cena veřejnosti
Od roku 2017 se uděluje také cena veřejnosti. Letos ji získal Jiří Čeloud, který přes částečné ochrnutí všech čtyř končetin šíří osvětu a pracuje jako instruktor soběstačnosti v Centru Paraple.
Čeloud, který je po úrazu míchy v šestnácti letech upoután na vozík, spoluzaložil projekt 3 Handbikes a na kole, na kterém se šlape rukama, absolvoval náročné expedice napříč Izraelem, Islandem, Marokem či Íránem.
Své zkušenosti sdílí prostřednictvím přednášek ve školách, na nemocničních odděleních zaměřených na léčbu a rehabilitaci pacientů s poškozením míchy i veřejných akcích.
Cena se uděluje od roku 1995
Výbor dobré vůle v roce 1990 založila první manželka bývalého prezidenta Václava Havla Olga. Organizace pomáhá handicapovaným a jinak znevýhodněným, aby se mohli co nejlépe začlenit do běžného života.
Za dobu svého působení pomohla potřebným organizacím a jednotlivcům více než miliardou korun. Nadace se snaží o rozvoj vzdělání, duchovních hodnot, lidských práv a dalších humanistických hodnot.
Přispět k tomu má právě i Cena Olgy Havlové, která se uděluje od roku 1995. Má poukázat na činnost těch, kteří nezištně pracují pro jiné.
V minulých letech Cenu Olgy Havlové dostali třeba hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil, někdejší právník Národní rady osob se zdravotním postižením Jan Hutař, předseda Českého paralympijského výboru Vojtěch Volejník či zakladatelka sdružení Prosaz Iveta Pešková. První laureátkou byla v roce 1995 zakladatelka Pražské organizace vozíčkářů Jana Hrdá.
Letošní udílení připomenulo také třicet let, které uplynuly od úmrtí Havlové. Akci zaštítili předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), prezidentova manželka Eva Pavlová a soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková.
Ceremoniál 32. ročníku udílení ocenění se odehrál v Technologickém centru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.