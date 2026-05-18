Cenu Olgy Havlové získala asistentka znevýhodněných Marie Svobodová


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Cenu Olgy Havlové letos získala Marie Svobodová, která pracuje ve Sdružení Neratov v Orlických horách jako asistentka zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí. Ocenění uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové lidem, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro druhé. Informovala o tom mluvčí výboru Tereza Kopelentová.

Svobodová působí deset let ve Sdružení Neratov jako asistentka lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Přestože sama čelí zdravotním obtížím spojeným s Bechtěrevovou nemocí, podporuje deset zaměstnanců se základním vzděláním či absolventy pomocných škol, vede je k samostatnosti, pracovním návykům i větší odpovědnosti. Mnohým z nich pomohla poprvé vstoupit do pracovního procesu.

Svěřencům se věnuje i nad rámec pracovních povinností, pomáhá jim při stěhování, doprovází je k lékařům a na úřady a každodenně pro ně připravuje teplé jídlo.

Cena veřejnosti

Od roku 2017 se uděluje také cena veřejnosti. Letos ji získal Jiří Čeloud, který přes částečné ochrnutí všech čtyř končetin šíří osvětu a pracuje jako instruktor soběstačnosti v Centru Paraple.

Čeloud, který je po úrazu míchy v šestnácti letech upoután na vozík, spoluzaložil projekt 3 Handbikes a na kole, na kterém se šlape rukama, absolvoval náročné expedice napříč Izraelem, Islandem, Marokem či Íránem.

Své zkušenosti sdílí prostřednictvím přednášek ve školách, na nemocničních odděleních zaměřených na léčbu a rehabilitaci pacientů s poškozením míchy i veřejných akcích.

Cena se uděluje od roku 1995

Výbor dobré vůle v roce 1990 založila první manželka bývalého prezidenta Václava Havla Olga. Organizace pomáhá handicapovaným a jinak znevýhodněným, aby se mohli co nejlépe začlenit do běžného života.

Za dobu svého působení pomohla potřebným organizacím a jednotlivcům více než miliardou korun. Nadace se snaží o rozvoj vzdělání, duchovních hodnot, lidských práv a dalších humanistických hodnot.

Přispět k tomu má právě i Cena Olgy Havlové, která se uděluje od roku 1995. Má poukázat na činnost těch, kteří nezištně pracují pro jiné.

V minulých letech Cenu Olgy Havlové dostali třeba hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil, někdejší právník Národní rady osob se zdravotním postižením Jan Hutař, předseda Českého paralympijského výboru Vojtěch Volejník či zakladatelka sdružení Prosaz Iveta Pešková. První laureátkou byla v roce 1995 zakladatelka Pražské organizace vozíčkářů Jana Hrdá.

Letošní udílení připomenulo také třicet let, které uplynuly od úmrtí Havlové. Akci zaštítili předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), prezidentova manželka Eva Pavlová a soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková.

Ceremoniál 32. ročníku udílení ocenění se odehrál v Technologickém centru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli místo 700 tisíc dostat 800 tisíc korun. Zvýšení má platit od 1. ledna, týkat se bude nově narozených dětí. Na přidání by podle ministerstva práce bylo příští rok potřeba 230 milionů korun a od roku 2030 po plném zavedení a v souvislosti nynějším nízkým počtem narozených asi 3,6 miliardy ročně.
ČT připomínkovala zákon o médiích, vadí mimo jiné nízký rozpočet

Česká televize (ČT) předložila své připomínky k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Plánovaný rozpočet považuje za neadekvátní. Zákon také podle ní nezajišťuje kontinuitu ČT, neobsahuje dostatečně specifické vymezení veřejné služby nebo v něm chybí konkrétní úprava regionálních televizních studií. Televize o kroku a výhradách informovala v pondělní tiskové zprávě.
Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

Novým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR by se měl stát generálporučík Miroslav Hlaváč, první zástupce dosavadního náčelníka Karla Řehky. Návrh ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jejím jednání. Zůna pro něj nehlasoval, ostatní ministři ano. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Hlaváč by měl vystřídat Řehku ve funkci v létě.
Na hlavě státu záleží, říká Kosatík v souvislosti s knihou o Benešovi

Edvard Beneš se zasloužil o stát, zasloužil se taky o českou povahu? Takovou otázku si v nové knize O tom Benešovi klade spisovatel a historik Pavel Kosatík. Přináší v ní kritický pohled na druhého československého prezidenta. „Nejde o to ukázat viníka, ale také o propojení s národem. Nebýt toho zásadního propojení, tak by nevykonal to, co vykonal,“ vysvětlil Kosatík v Interview ČT24, kde se ho ptala Tereza Willoughby.
Soud nepravomocně zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění

Obvodní soud pro Prahu 3 v pondělí zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Devětadvacetiletý Feri vinu odmítá.
Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti se žhářským útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích předají tamní úřady do tuzemska. České televizi to sdělil mluvčí policejního prezidia David Schön s tím, že k předání dojde nanejvýš v řádu několika týdnů. Podle dřívějších vyjádření polských orgánů by se mělo jednat o dva muže a jednu ženu.
Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších dvanáct obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznali ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků, uvedl Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli.
