Cenu Olgy Havlové získala Doris Průšová. Pomáhá lidem s handicapem na trhu práce

Najít si adekvátní práci trvalo Průšové po studiích dva roky. Dnes sama pomáhá dělat pracoviště dostupnější, a to v rámci speciální skupiny. Dochází do firem, které mají zájem zaměstnat člověka s handicapem. „Aby zhodnotili pracovní prostředí, popřípadě náplň práce, aby to bylo pro toho člověka bezpečné,“ popisuje. Sama takové zaměstnavatele i hledá a nyní za to získala cenu.

Osvětu teď plánuje dělat i na druhé straně – u lidí s handicapem. Podle ní velkou část z nich ani nenapadne, že by se mohli uplatnit na běžném pracovním trhu, a automaticky míří na ten chráněný.