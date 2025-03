Migrační novela je prevence, míní Decroix. Opozici vadí načasování

Menší, bombasticky představená záležitost, říká Michálek

Piráti jsou podle Michálka připraveni se na opatření podílet. „Vidíme, že azylové postupy nefungují efektivně. Soudní řízení trvají dlouho, krajský soud v Brně, který to vyřizuje, je přetížený. Je potenciál to zlepšit,“ komentoval.

I tak se podle něj strana ptá, proč vláda neposílila kapacity soudu. V Událostech, komentářích připustil, že nenavyšování počtu asistentů soudu je logické, protože výdajový rámec resortu justice se poslední tři roky tímto směrem neměnil. Podle Decroix jsou kapacity posilovány nyní.

Michálek rovněž upozornil na statistiky, podle nichž loni počet běženců meziročně poklesl o 32 procent, v případě tranzitní migrace pak o 91 procent. „Kladu si otázku, zda to není odvádění pozornosti od reálných problémů naší země. Ano, řešme to, ale je to menší záležitost, která podle mě byla představena trochu bombasticky,“ řekl a novelu nazval „spíš záplatováním než zásadní reformou“. „Je to takový menší balíček, který řeší slabá místa i v návaznosti na migrační pakt.“