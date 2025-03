Ukrajinci se zřejmě stáhli z ruské Sudži

Ukrajinské síly se podle aktualizované mapy bojiště od projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě, stáhly z ruského města Sudža. Uvedly to agentury Reuters a Unian. Informace o stažení ze Sudži, kterou Ukrajinci dobyli loni v srpnu při výpadu do západoruské Kurské oblasti, nebyla dosud oficiálně potvrzena, dodal Unian. Ruská vojska zesílila útoky a Kyjev se snaží šetřit životy vojáků, zmínil však podle Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Naše vojska v Kurské oblasti plní své úkoly. Rusové se jednoznačně snaží vyvíjet maximální tlak na naše jednotky. Vojenské velení dělá to, co musí, a šetří co nejvíce životů našich vojáků,“ řekl Zelenskyj podle agentury Unian.

Boje na okrajích města podle DeepState pokračují, napsala později agentura Reuters a dodala, že mapa nepředstavuje oficiální dokument. Projekt DeepState dříve uvedl, že ruské síly vstoupily do východní části města Sudža. Ruská státní agentura TASS dokonce tvrdí, že ruskéjenotky vstoupily do centra města.

Rusové se snaží proniknout do Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, aby mohli obklíčit ukrajinské jednotky v sousední Kurské oblasti, sdělil mluvčí ukrajinské pohraniční stráže Andrij Demčenko podle agentury Ukrinform.