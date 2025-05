BIS: Čínští hackeři zjišťovali identitu lidí z české diplomacie

„Hledejte jehlu v kupce sena a hledejte jeden malý černý čip, který je tam navíc. To zařízení je tak malé, že v podstatě já ho dokážu integrovat třeba do velkého fotovoltaického střídače nebo do nějakého bateriového úložiště,“ řekl Pavel Hrzina z ČVUT v Praze, který je také členem Solární asociace.

Právě to znamená problém – střídač totiž převádí stejnosměrný proud z panelů na střídavý proud v síti. Je to místo, kde může vzniknout výkyv v dodávkách elektřiny. Domy a byty chrání pojistky, při výkyvu pojistka vypne proud a uchrání dům například před požárem. A podobný systém jističů a pojistek chrání i větší distribuční a přenosové sítě.

Jak může vypadat útok

Útok by tak mohl vypadat jako koordinovaný rychlý pokles dodávek elektřiny z velkého množství solárních panelů najednou. Výkyv může být tak velký, že spustí řetězovou reakci a bez proudu se můžou ocitnout celé regiony nebo státy. „Ta síť zakolísá a buď to zakolísání přežije, když je dobrá, nebo nepřežije. Mohlo se stát něco podobného ve Španělsku, nebo nemohlo, zatím nevíme, ale bude to podobný mechanismus. Bylo tam zakolísání a ta síť to nezvládla zreagovat,“ odhaduje Hrzina.