Vodohospodáři v pražském Karlíně začali budovat další retenční nádrž, která pojme šest tisíc metrů krychlových vody. To odpovídá šesti olympijským plaveckým bazénům. Nádrž má ochránit město při povodni i přívalových deštích a zároveň bránit znečištění Vltavy. Stát bude přes 361 milionů korun a hotová má být na jaře 2028. „Roku 2024 se podařilo zachytit 35 tisíc kubíků znečištěné vody, která by jinak skončila ve Vltavě, ale takhle byla převedena na čistírnu odpadních vod a vyčištěna,“ popsal efekt již fungující nádrže náměstek pražského primátora pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09). Za dva roky bude kapacita dvojnásobná, Karlín by tak měl být chráněný a situace z roku 2002, kdy byla čtvrť zaplavená, by se již neměla opakovat.