Retenční nádrž v Karlíně bude chránit před povodněmi i znečištěním


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24
Vodohospodáři v pražském Karlíně začali budovat další retenční nádrž, která pojme šest tisíc metrů krychlových vody. To odpovídá šesti olympijským plaveckým bazénům. Nádrž má ochránit město při povodni i přívalových deštích a zároveň bránit znečištění Vltavy. Stát bude přes 361 milionů korun a hotová má být na jaře 2028. „Roku 2024 se podařilo zachytit 35 tisíc kubíků znečištěné vody, která by jinak skončila ve Vltavě, ale takhle byla převedena na čistírnu odpadních vod a vyčištěna,“ popsal efekt již fungující nádrže náměstek pražského primátora pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09). Za dva roky bude kapacita dvojnásobná, Karlín by tak měl být chráněný a situace z roku 2002, kdy byla čtvrť zaplavená, by se již neměla opakovat.

V Knihovně Václava Havla gradují spory s vedením

před 1 hhodinou
Muž s podezřením na ebolu přiletí do Česka. Podle Bulovky je bez příznaků

08:13Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nepřipustíme žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa’arem

11:33Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli premiéři

13:34Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Europarlament přijal rezoluci o stavu právního státu na Slovensku

13:12Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Vláda plánuje posílit nábor nových vojáků, uvedl Babiš

12:33Aktualizovánopřed 7 hhodinami
České studio chystá videohru ze světa Pána prstenů

14:18Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Trump prolomil tabu. Řešit zbraně pro Tchaj-wan s Čínou zakázal Reagan

před 7 hhodinami

VideoCo se nevyplatí vyvézt, zůstane v podzemí. Likvidace Dolu ČSM postupuje

Likvidace dolu ČSM na Karvinsku pokračuje rychleji, než byl původní předpoklad. Pod povrchem končí výstavba hrází a jámy se připravují na zásyp. Ten začne už příští měsíc. Vše, co by šlo ještě využít nebo prodat, teď dělníci narychlo dostávají z dolu. Vše, co se naopak nevyplatí vyvézt na povrch, jako jsou některé stroje či vozíky, už v chodbách zůstane napořád. Až technici vypnou ventilátory, které do podzemí ženou vzduch, už se do něj nikdo nedostane. Zásyp začne hned poté.
před 1 hhodinou

Správa železnic vybrala podobu mostů pro vysokorychlostní trať mezi Prahou a Brnem

Správa železnic uzavřela dvě architektonické soutěže, které určily podobu tří mostů budoucí vysokorychlostní tratě (VRT) mezi Prahou a Brnem. Nová přemostění vzniknou u Světlé nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí. Vybrané návrhy nyní poslouží jako základ pro další projektovou přípravu.
16:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Pražští radní schválili nový územní plán

Radní hlavního města Prahy schválili návrh nového pražského územního plánu, který je v přípravě od roku 2012. Zastupitelé města o něm budou hlasovat 28. května. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. V případě schválení nabyde účinnosti s letošním 1. zářím.
10:15Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, třináct jich skončilo v nemocnici

Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezly sanitky do zdravotnických zařízení třináct dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a nohou, sdělila mluvčí krajských záchranářů Karolína Korčíková. Zbývajících osmnáct nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů, dvě děti si převzali jejich zákonní zástupci. Dva účastníci nehody nevyžadovali ošetření. K havárii došlo po 9:00.
10:09Aktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoNa internetu se šíří nebezpečný trend. Řidiči projíždějí kruhové objezdy napříč

Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při němž řidiči přejíždí kruhový objezd napříč. Lidé se při průjezdu natáčejí a následně své jednání sdílí na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče, říká k hrubému porušení dopravních předpisů odborník na dopravní bezpečnost z BESIPu Lukáš Hutta. Jeden takový případ teď řeší policisté v Plzni, kde auto najelo na zalesněný ostrůvek kruhového objezdu za bílého dne a plného provozu. Objezd přitom patří mezi nejvytíženější dopravní uzly v Plzni. Podobný případ se stal minulý týden i v Ústí nad Orlicí, pachateli teď hrozí pokuta až pět tisíc korun.
před 14 hhodinami

Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

V pražských Záběhlicích se dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se osmnáct lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři je rozvezli do nemocnic. Autobus podle policie vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu nehody policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu a hledá svědky nehody i jízdy autobusu před srážkou. Ulice byla zhruba tři hodiny neprůjezdná pro osobní dopravu a místo tramvají v daném úseku jezdily autobusy.
včeraAktualizovánovčera v 18:44

Reportéři ČT zjišťovali, proč fotbalové kluby nedokáží zajistit zákaz pyrotechniky

Tuzemský fotbal zažil předminulý víkend dle mnohých své dno. Násilný závěr derby mezi Slavií a Spartou šokoval nejen fanoušky, ale i ty, kteří fotbal nesledují. Útoky radikálních příznivců Slavie vyšetřuje policie. Samotný klub už dostal pokutu a zákaz diváků na stadionu na čtyři zápasy. K ohrožení bezpečnosti došlo přesto, že podobné incidenty se odehrály už dříve. Jan Moláček pro Reportéry ČT zjišťoval, proč kluby nedokáží nebo nechtějí zajistit, aby na zápasech nebyla zakázána nebezpečná pyrotechnika a kde končí rivalita a začíná nenávist.
včera v 16:17
