Správa železnic vybrala podobu mostů pro vysokorychlostní trať mezi Prahou a Brnem

Správa železnic uzavřela dvě architektonické soutěže, které určily podobu tří mostů budoucí vysokorychlostní tratě (VRT) mezi Prahou a Brnem. Nová přemostění vzniknou u Světlé nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí. Vybrané návrhy nyní poslouží jako základ pro další projektovou přípravu.
Architektonickou soutěž na dva nové mosty chystané VRT u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku vyhrálo studio Boele. V soutěži na podobu dalšího mostu ve Velkém Meziříčí zvítězil návrh společností Blank architekti a AZ GEO.
„Předpokládané náklady na stavbu těchto mostů přes velká údolí se pohybují mezi jednou až dvěma miliardami korun za každý,“ řekl Matyáš Hron ze Správy železnic.
Všechny tři mosty se nacházejí v úseku mezi Světlou nad Sázavou a Velkou Bíteší, který je součástí budoucí VRT mezi Prahou a Brnem. Po nové trati budou vlaky jezdit rychlostí až 320 kilometrů za hodinu.
Důležité budou ekonomické možnosti
Správa železnic za architektonické soutěže vyplatila odměny. „Jsou vždy v řádu několika milionů korun,“ uvedl Martin Švehlík, náměstek ředitele stavební správy vysokorychlostních tratí. Dodal, že s vítězi bude správa jednat o smlouvě na zpracování projektové dokumentace.
Podotkl také, že v úseku VRT přes Vysočinu už probíhají geologické průzkumy. Stavba tohoto úseku by měla začít v polovině třicátých let. „Samozřejmě ale budou důležité ekonomické možnosti,“ doplnil.
Mosty přes Sázavu a Sázavku
U Světlé nad Sázavou se soutěž týkala přemostění údolí řek Sázavy a Sázavky. Most přes Sázavu bude dlouhý 535 metrů, most přes Sázavku pak čtyři sta metrů. Obě stavby budou vysoké zhruba čtyřicet metrů.
Porota podle Správy železnic ocenila zejména elegantní řešení, které propojuje technickou efektivitu s architektonickou kvalitou a přirozeně reaguje na okolní krajinu. Do soutěže bylo podáno šestnáct návrhů.
„Oba mosty jsou v oblouku a překlenují odlišná údolí, proto se liší i jejich podoba. Nicméně jazyk architektury je stejný. Chtěli jsme, aby působily jako bratr a sestra,“ řekl Petr Šuma ze studia Boele, které má kanceláře v Praze a Londýně.
Ve Velkém Meziříčí přibude čtvrtý velký most
Ve Velkém Meziříčí bude most převádět vysokorychlostní trať přes údolí Oslavy. Stavba bude vysoká více než čtyřicet metrů a dlouhá 350 metrů.
V lokalitě půjde o čtvrtý velký most. Kromě dálničního mostu se tam nacházejí také dva mosty konvenční železnice. Návrh mostu VRT, který porota vybrala jako nejlepší z celkem dvaadvaceti podaných návrhů, podle Správy železnic citlivě doplňuje panorama města i okolní krajinu.
O výši spolufinancování vysokorychlostních tratí z evropských fondů by mělo být jasno letos na podzim. Informace bude klíčová pro stanovení harmonogramu výstavby jednotlivých úseků. V dubnové zprávě ministerstva dopravy to uvedl ministr Ivan Bednárik (za SPD).
Správa železnic letos do přípravy vysokorychlostních tratí investuje 1,49 miliardy korun, z toho 530 milionů pokryjí dotace Evropské unie.