Správa železnic vybrala podobu mostů pro vysokorychlostní trať mezi Prahou a Brnem


Zdroj: ČTK, ČT24

Správa železnic uzavřela dvě architektonické soutěže, které určily podobu tří mostů budoucí vysokorychlostní tratě (VRT) mezi Prahou a Brnem. Nová přemostění vzniknou u Světlé nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí. Vybrané návrhy nyní poslouží jako základ pro další projektovou přípravu.

Architektonickou soutěž na dva nové mosty chystané VRT u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku vyhrálo studio Boele. V soutěži na podobu dalšího mostu ve Velkém Meziříčí zvítězil návrh společností Blank architekti a AZ GEO.

„Předpokládané náklady na stavbu těchto mostů přes velká údolí se pohybují mezi jednou až dvěma miliardami korun za každý,“ řekl Matyáš Hron ze Správy železnic.

Všechny tři mosty se nacházejí v úseku mezi Světlou nad Sázavou a Velkou Bíteší, který je součástí budoucí VRT mezi Prahou a Brnem. Po nové trati budou vlaky jezdit rychlostí až 320 kilometrů za hodinu.

Důležité budou ekonomické možnosti

Správa železnic za architektonické soutěže vyplatila odměny. „Jsou vždy v řádu několika milionů korun,“ uvedl Martin Švehlík, náměstek ředitele stavební správy vysokorychlostních tratí. Dodal, že s vítězi bude správa jednat o smlouvě na zpracování projektové dokumentace.

Podotkl také, že v úseku VRT přes Vysočinu už probíhají geologické průzkumy. Stavba tohoto úseku by měla začít v polovině třicátých let. „Samozřejmě ale budou důležité ekonomické možnosti,“ doplnil.

Mosty přes Sázavu a Sázavku

U Světlé nad Sázavou se soutěž týkala přemostění údolí řek Sázavy a Sázavky. Most přes Sázavu bude dlouhý 535 metrů, most přes Sázavku pak čtyři sta metrů. Obě stavby budou vysoké zhruba čtyřicet metrů.

Porota podle Správy železnic ocenila zejména elegantní řešení, které propojuje technickou efektivitu s architektonickou kvalitou a přirozeně reaguje na okolní krajinu. Do soutěže bylo podáno šestnáct návrhů.

„Oba mosty jsou v oblouku a překlenují odlišná údolí, proto se liší i jejich podoba. Nicméně jazyk architektury je stejný. Chtěli jsme, aby působily jako bratr a sestra,“ řekl Petr Šuma ze studia Boele, které má kanceláře v Praze a Londýně.

Ve Velkém Meziříčí přibude čtvrtý velký most

Ve Velkém Meziříčí bude most převádět vysokorychlostní trať přes údolí Oslavy. Stavba bude vysoká více než čtyřicet metrů a dlouhá 350 metrů.

V lokalitě půjde o čtvrtý velký most. Kromě dálničního mostu se tam nacházejí také dva mosty konvenční železnice. Návrh mostu VRT, který porota vybrala jako nejlepší z celkem dvaadvaceti podaných návrhů, podle Správy železnic citlivě doplňuje panorama města i okolní krajinu.

O výši spolufinancování vysokorychlostních tratí z evropských fondů by mělo být jasno letos na podzim. Informace bude klíčová pro stanovení harmonogramu výstavby jednotlivých úseků. V dubnové zprávě ministerstva dopravy to uvedl ministr Ivan Bednárik (za SPD).

Správa železnic letos do přípravy vysokorychlostních tratí investuje 1,49 miliardy korun, z toho 530 milionů pokryjí dotace Evropské unie.

Pražští radní schválili nový územní plán

Radní hlavního města Prahy schválili návrh nového pražského územního plánu, který je v přípravě od roku 2012. Zastupitelé města o něm budou hlasovat 28. května. Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. V případě schválení nabyde účinnosti s letošním 1. zářím.
Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, třináct jich skončilo v nemocnici

Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezly sanitky do zdravotnických zařízení třináct dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a nohou, sdělila mluvčí krajských záchranářů Karolína Korčíková. Zbývajících osmnáct nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů, dvě děti si převzali jejich zákonní zástupci. Dva účastníci nehody nevyžadovali ošetření. K havárii došlo po 9:00.
VideoNa internetu se šíří nebezpečný trend. Řidiči projíždějí kruhové objezdy napříč

Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při němž řidiči přejíždí kruhový objezd napříč. Lidé se při průjezdu natáčejí a následně své jednání sdílí na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče, říká k hrubému porušení dopravních předpisů odborník na dopravní bezpečnost z BESIPu Lukáš Hutta. Jeden takový případ teď řeší policisté v Plzni, kde auto najelo na zalesněný ostrůvek kruhového objezdu za bílého dne a plného provozu. Objezd přitom patří mezi nejvytíženější dopravní uzly v Plzni. Podobný případ se stal minulý týden i v Ústí nad Orlicí, pachateli teď hrozí pokuta až pět tisíc korun.
Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

V pražských Záběhlicích se dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se osmnáct lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři je rozvezli do nemocnic. Autobus podle policie vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu nehody policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu a hledá svědky nehody i jízdy autobusu před srážkou. Ulice byla zhruba tři hodiny neprůjezdná pro osobní dopravu a místo tramvají v daném úseku jezdily autobusy.
Reportéři ČT zjišťovali, proč fotbalové kluby nedokáží zajistit zákaz pyrotechniky

Tuzemský fotbal zažil předminulý víkend dle mnohých své dno. Násilný závěr derby mezi Slavií a Spartou šokoval nejen fanoušky, ale i ty, kteří fotbal nesledují. Útoky radikálních příznivců Slavie vyšetřuje policie. Samotný klub už dostal pokutu a zákaz diváků na stadionu na čtyři zápasy. K ohrožení bezpečnosti došlo přesto, že podobné incidenty se odehrály už dříve. Jan Moláček pro Reportéry ČT zjišťoval, proč kluby nedokáží nebo nechtějí zajistit, aby na zápasech nebyla zakázána nebezpečná pyrotechnika a kde končí rivalita a začíná nenávist.
Policie chce poslat před soud cizince, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové

Kriminalisté navrhli obžalovat třiatřicetiletého cizince, který v lednu napadl v královehradeckém Futuru dalšího cizince a jednu svědkyni zranil. Policisté muže viní z pokusu o vraždu, výtržnictví a nakládání s dětskou pornografií. V případě odsouzení mu hrozí až dvacet let vězení.
MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy

Autobusy městské hromadné dopravy v Klatovech budou od července vozit všechny cestující zdarma. Radnice chystá optimalizaci veřejné dopravy a chce ji především zrychlit. Dosud si pasažéři kupovali jízdenku přímo u řidiče, což vzhledem k počtu zastávek přinášelo značné zdržení. MHD zdarma zavedly v minulosti například Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí nebo Kolín. Většina velkých měst ji nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem.
